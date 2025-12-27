Haberler

Biga'dan kısa kısa

Biga Belediyesi, Hanımeli Projesi kapsamında kadın istihdamını desteklemek amacıyla bir Yılbaşı Festivali düzenledi. Festivalde, kadın kursiyerlerin hazırladığı ürünler satışa sunuldu. Proje sorumlusundan alınan bilgiye göre, hedef ihracat.

Biga Belediyesi tarafından kadın istihdamını ve üretimini desteklemek amacıyla sürdürülen Hanımeli Projesi kapsamında "Yılbaşı Festivali" düzenlendi.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen festivalin açılışına, Biga Belediye Başkanı Alper Şen, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Festivalde, kadın kursiyerlerin ve üreticilerin hazırladığı takı, tekstil ve dekorasyon ürünleri satışa sunuldu.

Festivalin açılışında konuşan Biga Belediye Başkanı Alper Şen, projenin büyümesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Proje Sorumlusu ve Belediye Meclis Üyesi Duygu Tekin ise projenin üç yıl önce başladığını hatırlatarak, hedeflerinin ihracat olduğunu söyledi.

El emeği ürünlerin sergilendiği festivalin 3 gün boyunca ziyarete açık kalacağı bildirildi.

Huzurevi sakinleri için yılbaşı etkinliği düzenlendi

Biga ilçesinde, Biga Sağlık ve Eğitim Vakfı (BİSEV) huzurevinde kalan yaşlılar için yeni yıl kutlaması gerçekleştirildi.

İlçedeki bir davet salonunun işletmecileri Ali Yücel ve Nazif Yücel'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen huzurevi sakinleri, yeni yılı pasta keserek kutladı.

Programda müzik eşliğinde eğlenen huzurevi sakinleri, keyifli anlar yaşadı.

Kutlamaya, Biga İlçe Emniyet Müdürü Emre Bolat, BİSEV Yönetim Kurulu Başkanı Servet Bayram, Huzurevi Müdürü Aysun Sansak, vakıf üyeleri ve çalışanlar katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç - Güncel
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

500

İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş

