Biden: İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik

- Biden: " İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik"

WASHINGTON - Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya değinerek, "İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik" dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, dün geldiği ABD'de temaslarına devam ediyor. Sudani ve ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldi. Biden, görüşme öncesi yaptığı açıklamada Irak ile ABD arasındaki ortaklığın son derece önemli olduğunun altını çizerek, Irak'ın Orta Doğu ve dünya için çok önemli bir yer olduğunu belirtti. İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya değinen Biden, "İran, İsrail'e karşı eşi benzeri görülmemiş bir hava saldırısı başlattı. Biz de İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik. Ortaklarımızla birlikte bu saldırıyı bozguna uğrattık" dedi.

ABD'nin Irak dahil bölgedeki ortaklarının çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu söyleyen Biden, "ABD, İsrail'in güvenliğini korumaya bağlıdır. Rehineleri evlerine döndürecek ve çatışmanın yayılmasını önleyecek bir ateşkesin sağlanmasından yanayız" dedi.

"Kadın ve çocuklar başta olmak üzere sivilleri hedef alan saldırıları kesinlikle reddediyoruz"

Sudani ise yaptığı açıklamada, Irak'ın ABD ile askeri ilişkiden tam ortaklık ilişkisine geçmek için çalıştığını belirterek, "Hassas ve kritik bir döneme denk gelen bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişki tarihi açısından önemli" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen ve zaferle sonuçlanan ortak mücadelenin Irak ile ABD arasındaki ilişkilerin temel taşını oluşturduğunu kaydeden Sudani, "Stratejik Çerçeve Anlaşması temelinde kalıcı bir ortaklığı görüşeceğiz. Hükümetimiz Irak ve ABD arasındaki Yüksek Koordinasyon Komitesi'nden çıkacak sonuçlara bağlı olacaktır" dedi.

Hükümetinin söz konusu anlaşmanın uygulanması konusunda ciddi olduğunu dile getiren Sudani, "Gazze'deki yıkıcı savaşın sona ermesini arzuladığımızı dile getirirken, kadın ve çocuklar başta olmak üzere sivilleri hedef alan saldırıları kesinlikle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgede savaş çemberinin genişletilmemesi için çaba harcanması gerektiğini kaydeden Sudani, Irak hükümetinin yabancı misyonları korumakla mükellef olduğunu yineledi.