Bıçaklanarak Öldürülen Adamın Cesedi Dere Yatağında Bulundu

Bıçaklanarak Öldürülen Adamın Cesedi Dere Yatağında Bulundu
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde, Haydar Çakmak isimli bir kişi bıçaklanmış halde dere yatağında ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Haydar Çakmak (40), bıçaklanmış halde dere yatağında ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Mürsel Uluç Mahallesi'ndeki dere yatağında meydana geldi. Kavga sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bir kişiyi dere yatağında hareketsiz yatarken buldu. Ekiplerce yapılan kontrolde, isminin Haydar Çakmak olduğu belirlenen kişinin, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Çakmak'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Ayrıca Çakmak'ın işe gidip- gelmek için söz konusu dere yatağını kullandığı öğrenildi. Çakmak'n acı haberini alıp olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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