Bezmialem Vakıf Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılına Başladı

Bezmialem Vakıf Üniversitesinin 2025-2026 akademik yılı düzenlenen törenle başladı.

Üniversitesinin Rektörlük binasında düzenlenen "2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"nde konuşan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Akçakaya, iki asırlık köklü tarihiyle öğrenci yetiştirmede öncü olduklarını ve yeni dönemde bu başarıyı devam ettireceklerini söyledi.

Akçakaya, Gazze'de iki yıldır çocuk, kadın ve yaşlı demeden masum insanların katledildiğini belirterek, "Bu insanlık dışı vahşetin sona ermesi, hepimizi bir nebze rahatlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun diplomatik gayretleriyle, Türkiye, Mısır, Katar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin garantörlüğünde ateşkes görüşmeleri yürütüldü. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin halkının onurlu mücadelesini büyük bir kararlılıkla destekledi." ifadelerini kullandı.

Bu yıl üniversitelerde akademik yılın ilk dersinin "Filistin Tarihi" konusu olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Akçakaya, "Biz de durdurulan eğitime, silinmek istenen bir tarihe inat, akademik açılışımızın ilk dersini Filistin'e ayırdık. Dileğimiz, bu büyük insanlık dramının bir an önce son bulması ve bu barışın kalıcı olmasıdır. Filistinli kardeşlerimizin özgür, bağımsız ve huzurlu bir şekilde, dünyanın tanıdığı özgür Filistin devletinde yaşamalarıdır." dedi.

Filistin'de 800 yıl

Açılış konuşmalarının ardından "Filistin'de 800 Yıl" başlıklı açılış dersini Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, gençlerin özellikle gıda alanında birçok ürünü boykot ettiğini fakat bilimsel indekslerin de çoğunun İsrail'le bağlantısı olduğunu söyledi.

Afyoncu, bir süre önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1998'de dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz'dan Siloam Yazıtı'nı istediğini anımsatarak, "Kitabe arkeoloji müzesinde bulunan 'Silvan' kitabesi. Aslında bu Mezopotamya'da ve Çin'de yüzlercesi bulunan kitabelerden birisidir. Yahudiler bunları önemli görüyor ve tarihi meşrutiyetleri için kullanmak istiyorlar." dedi.

Birçok alanda Yahudi tarihçilerin yönlendirmeler yaptıklarını, Filistin bölgesinde asırlardır kendilerinin olduğunu iddia ettiklerini kaydeden Afyoncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Filistin'de son 3 bin yılda İsrailoğulları, Babil, Pers, Roma, Bizans ve Araplar var. 878'de Orta Doğu'ya yeni bir aktör geliyor, bu aktör Türkler. Mısır'da bir Türk devleti kuruyorlar, Gazze ve Filistin bölgesini ele geçiriyorlar. Filistin ve Kudüs'te toplam Türk hakimiyeti 850 yıl, Roma 686 yıl ve Yahudi hakimiyeti 515 yıl sürüyor. Yani bırakın birinciliği ikinci sırada bile Yahudiler yer almıyor. Orta Doğu'da hangi hadiseyi, hangi kurumu kaldırırsanız kaldırın altından Türklerin izi çıkar."

"Gazze katliamları sadece bugün olan şeyler değildi"

Afyoncu, Yahudilerin tarih boyunca çok büyük katliamlara ve sürgünlere maruz kaldığını belirterek, bunun onlarda değişik bir psikoloji ve nefret duygusu oluşturduğunu söyledi.

Yahudilere tek yardım eden topluluğun da Müslümanlar olduğunu aktaran Afyoncu, Yahudilerin zamanında kendilerine yapılanları başka halklara fazlasıyla yaptığını vurguladı.

Osmanlı çekilmeden önce Filistin'de 430 bin Müslüman, 55 bin Hristiyan ve 35 bin Yahudi yaşadığını aktaran Afyoncu, şöyle devam etti:

"Yahudiler o dönemde yüzde 10 bile değiller. Osmanlı, Roma gibi dünyanın en zor yerlerinde hüküm sürdü. 6 asır süren Osmanlı İmparatorluğu sadece imparatorluk değildi, son dünya düzeniydi. 1948'de İsrail kuruluşunu ilan ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 11 dakika sonra, Sovyetler Birliği 1 gün sonra, Türkiye de ilk tanıyan Müslüman ülke olmuştur. Yahudiler devleti ilan etmeden katliam yapmaya başladılar. Devlet kurulunca savaş çıktı. İsrail, ABD ve İngiltere'nin desteğiyle 1948'deki savaşı kazandı. Gazze katliamları sadece bugün olan şeyler değildi. Ekim 2023 tarihinden itibaren büyük bir katliam oluyor ve açlık silah olarak kullanılıyor."