Beyşehir'de Otomobilde Eroin Bulundu: 3 Kişi Tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin bagajında yapılan aramada koltuk arkasına zula edilen eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu Amirliği ekipleri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile yaptığı koordineli çalışma sonucunda Antalya ilinden Beyşehir yönüne gelen 42 ARM 957 plakalı araçta uyuşturucu madde olabileceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, Beyşehir-Antalya kara yolunun kent girişinde söz konusu aracı beklemeye başladı. Beklenen süre içerisinde aracın gelmemesi üzerine ekipler, güzergah üzerinde arama çalışması başlattı. Jandarma sorumluluk bölgesi olan Kayabaşı Mahallesi yolu üzerinde görülen aracı durduran ekipler, içerisinde 1'i kadın 3 kişi olduğunu tespit etti. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler ve muhafaza altına alınan araçta savcılıktan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada, bagaj kısmındaki koltuk arkasına zula edilmiş poşet içerisinde 206,49 gram eroin maddesi bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, araç içerisinde bulunun 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra olayla ilgili olarak 'uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlamasıyla Beyşehir Adliyesine çıkarılan B.S. adlı kadın ile İ.Ç. ve E.Ç. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde tutuklanarak cezaevine konuldu. - KONYA