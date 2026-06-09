Haberler

Beyşehir'den kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18. Beyşehir Göl Festivali 22-26 Temmuz'da yapılacak. Ayrıca Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma ve silvikültür eğitimi düzenlendi. Belediye Başkanı Adil Bayındır, vatandaşların sorularını yanıtladı.

18. Beyşehir Göl Festivali, 22-26 Temmuz'da yapılacak.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, Vuslat Parkı'nda düzenlenecek festivalin Atikstage organizasyon ve sponsorların katkılarıyla gerçekleştirileceğini belirterek, etkinlikler için belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacağını vurguladı.

Beyşehir'de ağaçlandırma ve Silvikültür eğitimi

Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde "Ağaçlandırma ve Silvikültür Eğitimi" düzenlendi.

Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitim programında teorik bilgilerin yanı sıra sahada uygulamalı dersler de ön plana çıktı.

Eğitim kapsamında teknik personele; toprak profili, aplikasyon, teras yapımı, sıklık bakımı, ilk aralama, gençlik bakımı, doğal gençleştirme, fidan sayımı, bol tohum yılı tespiti ve ışık-boşaltma kesimleri gibi orman yönetiminin hayati süreçlerine dair detaylı ve uygulamalı bilgiler aktarıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır vatandaşın sorularını yanıtladı

AK Parti Genel Merkezi tarafından başlatılan ve yerel yönetim ile halkı buluşturan "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Çarşı Merkezi PTT karşısındaki parkta vatandaşla bir araya geldi.

Programda Beyşehir'in bugünü ve yarınına yön verecek projeler, yürütülen çalışmalar ve planlanan hizmetler hakkında detaylı sunumlar yapan Bayındır, vatandaşlardan gelen soruları cevapladı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yok artık' diyeceksiniz! İki kez evlenip boşandı, nedenini bakın neye bağladı

İki kez evlenip boşandı, nedenini bakın neye bağladı
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti

Böyle veda etti!
CHP'li kadınların Özel-Kılıçdaroğlu kavgası: Küfürler havada uçuştu

CHP'li kadınlar sokak ortasında birbirine girdi: Hain, s.ktir git

Ortaokul öğrencisi kavgada öldürüldü; bıçaklandıktan sonra kafeye sığındığı anlar kamerada

Can havliyle kafeye sığınırken, katili de peşinden gelmiş
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

İşte göreve gelir gelmez karşılaştığı büyük sorun