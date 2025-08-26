Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'dan Beyşehir Gölü Açıklaması

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ulusal ve yerel basında yer alan "Beyşehir Gölü öldü" haberlerini ile ilgili, "Tabi başımız sağ olsun ama gölümüz sağ olacak. Beni istediğiniz kadar suçlayın, yeter ki bu gölün kaynak geliştirilen bölümlerinin devreye girmesini bu gözler görsün." dedi.

Bayındır, Kültür Park'ta düzenlediği toplantıda, basın mensupları, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Beyşehir Gölü'nde suların çekilmesiyle ilgili olarak vatandaşların duygularını ortaya döktüğünü dile getiren Bayındır, ulusal düzeyde dikkatlerin Beyşehir Gölü'ne geçildiğini belirtti.

Bayındır, Beyşehir Gölü'nün su seviyesi ve yaşadığı diğer sorunlara ilişkin bir süredir yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, "İyi biliyorum ki her Beyşehirli bu gölü sevmek zorunda. Bu göl her Beyşehirlinin gözbebeği olmak zorunda. O yüzden, partiye sokmadan, siyasi malzeme yapmadan, devlet büyüklerimize ilettiklerimizi size anlatarak, birlikte çözmemiz gerekenleri de biz sahip çıkarsak bu şehir ihya olacaktır. Bu duygularla çalışıyoruz. Bu duygularla yol alıyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye'deki 10 gölü kurtarmak adına hazırlanan bir plan yapıldığını belirten Bayındır, " Beyşehir Gölü'nün suyunu, iklimi bekleyerek, kuraklığı bahane ederek ya da yağışlar olursa kendi kendine yükselerek büyümesi değil ama çevrede başı boş akan boğazlara inen, hatta çoğu yere de lazım olmayan, hatta geçtiği yerlerde havza veya vadi görmeksizin aşağıda denize inen iki nokta var. Birisi Akçay boğazı, bir yer altı düdeni var. Bir düden de başka yerde, onları ters savak yaparak, şu an tespitleri yapılıyor. Yer altı debisi ölçülüyor. Onları yakında Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı Beyşehir'e gelip burada anlatacak." diye konuştu.

Bayındır, "O yüzden biz bu sohbeti bakanımız geldiği zaman sizleri çağırarak, detaylıca bilgilendireceğimizin sözünü veriyorum buradan. Tabi başımız sağ olsun ama gölümüz sağ olacak. Allah'ın izniyle, hep beraber sizleri yer yer bilgilendireceğiz. Beni istediğiniz kadar suçlayın, yeter ki bu gölü kaynak geliştiren bölümlerinin devreye girmesini bu gözler görsün diyorum." ifadesini kullandı.