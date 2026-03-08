Haberler

Lübnan basını, Rus kargo uçağının İranlı diplomatları Beyrut'tan taşıdığını iddia etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan basını, Rus yapımı bir kargo uçağının Beyrut'tan 100'den fazla İranlı diplomat ve İran Devrim Muhafızları mensubu 5 kişinin cenazesini taşıyarak havalandığını ileri sürdü. Uçakla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan basınından MTV televizyonu, 100'den fazla İranlı diplomatı ve İran Devrim Muhafızları mensubu 5 kişinin cenazesini taşıyan Rus kargo uçağının Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan havalandığını ileri sürdü.

MTV'nin haberinde, Rus yapımı IL-76 tipi kargo uçağının 100'den fazla İranlı diplomat ve bazı danışmanları taşıyarak Beyrut'tan ayrıldığı iddia edildi.

Haberde, uçakta İsrail'in son günlerde Beyrut'ta düzenlediği saldırılarda öldüğü ifade edilen İran Devrim Muhafızları mensubu 5 kişinin cenazesinin de bulunduğu öne sürüldü.

Uçağın Beyrut'tan kalkışına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak
Rahmi Koç'un derbi sonrasında yaptığı hakem yorumu Beşiktaşlıları kızdıracak

Rahmi Koç'un hakem yorumu Beşiktaşlıları ayağa kaldıracak
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Rusya: Avrupa'daki depolarda kışa hazırlık için doldurulan gaz tükendi

Rusya artık işi dalgaya vurdu! Avrupa'ya kara haberi böyle verdiler
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak
İran füzeleri yağarken İsrail polisi telefon peşine düşmeye başladı

İran füzeleri yağarken İsrail polisi telefon peşine düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor