Lübnanlı hayvansever Abadi, İsrail saldırıları altındaki Dahiye'den 40 kedisiyle ayrılmak zorunda kaldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sahipsiz kedilere bakan 57 yaşındaki Diyana Abadi, İsrail'in Dahiye bölgesine yönelik saldırılar başlatması üzerine evini 40 kedisiyle birlikte terk etmek zorunda kaldı.

Yıllardır Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yaşayan Abadi, evini ve iş yerini sokak kedileri için bir sığınağa dönüştürmüştü. Yaralı ve bakıma muhtaç kedileri tedavi ettiren Abadi'nin baktığı hayvanların sayısı zamanla 70'e kadar çıktı.

Ancak İsrail'in 2 Mart'ta Dahiye bölgesine yönelik yoğun saldırılar başlatması ve bölge halkını göçe zorlaması üzerine Abadi, kedilerinden 40'ını yanına alarak bölgeden ayrıldı.

Abadi, şu anda Cebel Lübnan bölgesindeki Başamun beldesinde kedileriyle birlikte yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

2 Mart'ta saldırıların başladığı gece yaşadığı korku dolu anları AA muhabirine anlatan Abadi, patlama sesleriyle uyandığını ve ne yapacağını bilemediğini söyledi.

Saldırı sonrası sokakların kısa sürede boşaldığını ve çevrede kimsenin kalmadığını belirten Abadi, "Dışarı çıktım, insanların arabalarına eşyalarını yüklediğini gördüm. Ne yapacağımı bilemedim. Birini seçip diğer kedileri geride bırakamazdım." dedi.

Bazı gençlerin kendisini bölgeden çıkması için uyardığını aktaran Abadi, buna rağmen kedilerini almadan gitmeyi kabul etmediğini ifade etti.

Geceyi arabasında beklediğini anlatan Abadi, gün ağarınca tekrar binaya girerek kedilerini taşımaya başladığını dile getirdi.

Kedileri tek başına arabaya taşıdığını söyleyen Abadi, "İkişer ikişer alıp arabaya koydum. Bana yardım edecek kimse yoktu." diye konuştu.

Abadi, bölgeden ayrıldığı sırada mahallede güçlü bir patlama meydana geldiğini belirterek, "Arabayı çevirip kedilerle birlikte kaçtım. Nasıl vardığımı bile hatırlamıyorum. Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadım." ifadelerini kullandı.

Başamun beldesine ulaştığında yanında yalnızca bazı ilaçları getirebildiğini, ancak mama ve kum getiremediğini söyleyen Abadi, ihtiyaçlarının bir hayırsever tarafından karşılandığını kaydetti.

Hayvanlara duyduğu sevginin çocukluğundan beri sürdüğünü dile getiren Abadi, şunları söyledi:

"Kediler benim için gerçekten çok şey ifade ediyor. Küçüklüğümden beri hayvanları seviyorum. Sadece kedileri değil, köpekleri, kuşları, doğadaki her şeyi seviyorum."

Evcil hayvan sahiplerine de çağrıda bulunan Abadi, savaş ve kriz koşullarında hayvanların geride bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Abadi, şöyle devam etti:

"Bir veya iki kedisi olup onları geride bırakanlara söylüyorum: Bu doğru değil. Benim çok sayıda kedim var ve onları taşımaya çalışıyorum. Evden çıkarken kıyafet veya eşya almadım, kedilerimi aldım. Önce onların canını kurtarmaya çalıştım. Çünkü onların yerini hiçbir şey dolduramaz."