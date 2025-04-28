Nihat Kahveci'den bomba iddia: Yeni federasyon başkanı hayırlı olsun

"Yeni TFF başkanı hayırlı olsun"
Son düdükten sonra ortalık karıştı! Tüm Türkiye 90+11'de kaçan bu şampiyonluğu konuşuyor

Tüm Türkiye 90+11'de kaçan bu şampiyonluğu konuşuyor
Esad'ın kuzeni, Suriye'de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti

Esad'dan Suriye'yi kana bulama hazırlığı! 150 bin kişilik ordu iddiası
Özel'den 1 Mayıs için Taksim talebine yanıt: Ben sendika değilim

Özel'den 1 Mayıs için Taksim'e çağrı istedi, aldığı yanıtla şok oldu

Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısında Tahliye Anonsları Yapıldı

Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısında Tahliye Anonsları Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'ın Beyrut kentinde, İsrail'in Hades Mahallesi'nde dün yaptığı hava saldırısının ardından, bölgenin tahliye edilmesi için anonslar yapıldı. İsrail Ordu Sözcüsü, bombalanan binada tehlikeli kimyasal maddeler bulunduğunu belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail'in dünkü hava saldırısıyla bir binayı bombaladığı bölgede tahliye anonsları yapıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyinde savaş uçaklarıyla bombaladıkları binada, füzelere ait tehlikeli kimyasal maddeler ve patlayıcı kalıntıların olduğunu iddia etti.

Adraee, "Bölge sakinlerinin olay yerinden ve o tehlikeli maddelerden uzak durmaları tavsiyesinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine İsrail'in dün bir binayı hava saldırılarıyla bombaladığı Beyrut'un güneyindeki el-Hades Mahallesi'nde anonslar yapılarak, insanların yarına kadar yakın binaları tahliye etmeleri istendi.

Bölgeden sosyal medyaya düşen görüntülerde, binaların tahliyesine yönelik anonsların yapıldığı ve insanların girişini engellemek için yakın caddelerin bazı gruplar tarafından kapatıldığı görülüyor.

İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyinde yer alan Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye uyarısından sonra 3 füzeyle bombalamıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.