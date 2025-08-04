Beyrut Limanı Patlamalarının Yıldönümünde Anma Töreni

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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 2020 yılında meydana gelen Beyrut Limanı patlamalarında yaşamını yitirenler için anma törenine katıldı. Törende, 200'den fazla kişinin kaybedildiği ve binlerce kişinin yaralandığı olay anıldı.

BEYRUT, 4 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı yakınlarındaki anıt parkta anma törenine katılan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 3 Temmuz 2025.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ağustos 2020'de yaşanan Beyrut Limanı patlamaları 200'den fazla kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Pazar günü Beyrut Limanı yakınlarındaki anıt parkta düzenlenen anma törenine Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da katıldı. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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