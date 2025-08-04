Beyrut Limanı Patlamalarının Yıldönümünde Anma Töreni

BEYRUT, 4 Ağustos (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı yakınlarındaki anıt parkta anma törenine katılan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 3 Temmuz 2025.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Ağustos 2020'de yaşanan Beyrut Limanı patlamaları 200'den fazla kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Pazar günü Beyrut Limanı yakınlarındaki anıt parkta düzenlenen anma törenine Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da katıldı. (Fotoğraf: Bilal Jawich/Xinhua)