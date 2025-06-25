Beyruni Kanser Hastanesi Yeniden Hizmete Açıldı

Umut Kanserle Mücadele Derneği, Suriye Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle başkent Şam'daki Beyruni Kanser Hastanesi'nin tadilatını tamamlayarak yeniden hizmete açtı.

Açılış törenine dernek yöneticilerinin yanı sıra Suriye Yükseköğretim Bakanı Mervan Halebi ile Sağlık Bakanı Musab Ali katıldı. Katılımcılar kurdele kesiminin ardından hastaneyi gezerek kanser tedavisi gören hastaları ziyaret etti.

Tadilat kapsamında hastanenin altyapısı, tıbbi cihazları, destek donanımları yenilendi ve kapasitesi artırıldı.

Sağlık merkezleri ziyaret ediliyor

Dernek sorumlusu Doktor Abdurrahman Zeyno, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentte merkezi konumda yer alan Beyruni Kanser Hastanesi'ni yenileyerek yeniden hizmete açtıklarını söyledi.

Zeyno, Beşşar Esed rejimi devrildikten sonra sağlık merkezlerine saha ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ve bu hastanenin kötü durumunda olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

"Bugün itibarıyla hastanemiz günlük 150 ila 300 arası hastaya hizmet verebilecek duruma geldi. 75 yatak kapasiteli konaklama bölümü, refakatçilerle birlikte 125 kişiye kadar hizmet sunabiliyor." diyen Zeyno, bu çalışmayı bir ekip ruhuyla gerçekleştirdiklerini vurgulayarak projeye katkı sunan tüm gönüllülere ve hastane yöneticilerine teşekkür etti.

"Her geçen gün daha iyiye gidiyor"

Humus'tan başkent Şam'a tedavi için gelen kanser hastası Ziyad Antuz, sağlık hizmetlerinin son dönemde önemli ölçüde iyileştiğini belirterek, "Önceden hizmetler ortalama seviyedeydi ama şimdi gerçekten çok iyi. İnşallah daha da iyi olur." dedi.

Hastanenin yenilenmesinin ardından hizmet kalitesinin gözle görülür şekilde arttığını dile getiren Antuz, "Eskiden hastaneye geldiğimizde durum çok farklıydı. Bugün ise burası birinci sınıf hastane gibi oldu. Her geçen gün daha iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Antuz, ayrıca tüm illerde kanser hastaları için lazer görüntüleme cihazlarının bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Neden her ilde lazer görüntüleme olmasın? Neden İdlibli, Humuslu veya Kamışlılı bir hasta Şam'a kadar gelip yol parası versin? Bu gerçekten vicdanları sızlatıyor." değerlendirmesini yaptı.

" İmkan doğdu ve buraya geldik"

Tedavi için İdlib'den başkent Şam'a gelen Abdulkadir Abdülhey, Şam'daki sağlık hizmetlerinin yüksek kalitesinden memnun olduğunu belirterek, benzer hizmetlerin diğer illerde de sunulması gerektiğini söyledi.

Abdülhey "Ya Türkiye'ye gidecektim ya da Şam'a gelip burada radyolojik görüntüleme yaptırmam gerekiyordu. Allah'a şükür sonunda imkan doğdu ve buraya geldik." dedi.

Ancak tedavi sürecinde ciddi maliyetlerle karşı karşıya kaldığını dile getiren Abdülhey, "Her kemoterapi dozu yaklaşık 50 dolara mal oluyor. Yanımda refakat eden kızım tüm bu masrafları karşılamaya çalışıyor. Eskiden çalışıyordum ama artık çalışamıyorum." dedi.