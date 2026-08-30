Beypazarı'nda 30 Ağustos Coşkusu

??????? Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Ünal Coşkun, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Seyit Tayyar Arvas, Belediye Başkanı Özer Kasap, Emniyet Müdürü Fatih Tufan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başlayan kutlamalar, Kaymakam Çoşkun'un makamında tebrikleri kabul etmesiyle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Furkan Uzuner günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Seğmenlerin de gösteri yaptığı kutlamalar kapsamında akşam saatlerinde fener alayı düzenlenecek.