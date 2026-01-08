Haberler

Beypazarı ilçesindeki derelerde ıslah çalışması yapılıyor

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Gazipaşa ve Kurtuluş mahallelerinden geçen derelerde aşırı yağışlar sonrası oluşabilecek taşkın riskine karşı ıslah çalışmaları sürdürülüyor. Beypazarı Belediyesi ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar, mahalle sakinlerinin sıkıntı yaşamaması için yapılıyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, mahalle sakinlerinin sıkıntı yaşamaması için ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını belirtti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
Haberler.com

