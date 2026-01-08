Beypazarı ilçesindeki derelerde ıslah çalışması yapılıyor
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Gazipaşa ve Kurtuluş mahallelerinden geçen derelerde aşırı yağışlar sonrası oluşabilecek taşkın riskine karşı ıslah çalışmaları sürdürülüyor. Beypazarı Belediyesi ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar, mahalle sakinlerinin sıkıntı yaşamaması için yapılıyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki mahalledeki derelerde taşkın riskine karşı ıslah çalışması yürütülüyor.
Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gazipaşa ve Kurtuluş mahallelerinden geçen derelerde aşırı yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkına karşı ıslah çalışması başlatıldı.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, mahalle sakinlerinin sıkıntı yaşamaması için ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını belirtti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel