Beypazarı'nda Öğretmenler Günü Etkinliği Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, çalışan ve emekli öğretmenler için yemek programı gerçekleştirildi. Kaymakam ve Belediye Başkanı etkinliğe katılarak öğretmenlik mesleğinin önemini vurguladılar.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çalışan ve emekli öğretmenler için etkinlik düzenlendi.

Bir tesiste düzenlenen yemek programına, Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, Belediye Başkan Yardımcısı ve emekli öğretmen Sezai Tolunay, İlçe Jandarma Komutanı üsteğmen Oğuz Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, çalışan ve emekli öğretmenler katıldı.

Kaymakam Coşkun, 24 Kasım Öğretmenler Gününü içtenlikle kutladığını söyledi.

Belediye Başkanı Kasap da "Bugün yalnız bir kutlama için değil, annemizin duasında, babamızın nasihatinde, evlatlarımızın gözünde parlayan istikbale odaklı olarak, öğretmenlik mesleğini saygıyla anmak için buradayız. Öğretmenlik bir adanmışlıktır ve bir ömürdür." dedi.

Günün anlam ve önemine ilişkin öğretmenlerin pasta kesildiği etkinlikte sanatçı Anıl Selvi sahne alarak şarkılar seslendirdi.

Çalışan ve emekli öğretmenler, etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
