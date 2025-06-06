Beypazarı'nda Kurban Bayramı Namazı Coşkusu

Beypazarı'nda Kurban Bayramı Namazı Coşkusu
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Kurban Bayramı dolayısıyla Beypazarı ilçesinde camiler doldu taştı. Vatandaşlar, Fatih Camisi'nde yoğun kalabalık nedeniyle dışarıda namaz kıldı ve cami içinde bayramlaşma etkinliği düzenlendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Beypazarı ilçesinde bayram namazı kılındı.

Vatandaşlar sabah erken saatlerde ilçedeki camileri doldurdu.

Fatih Camisi'nde kalabalık nedeniyle cemaat cami dışına taştı.

Namazın ardından cami içinde cemaatle bayramlaşma düzenlendi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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