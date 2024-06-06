Beypazarı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına Kaymakam Vedat Yılmaz da katıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında Kaymakam Vedat Yılmaz da bağışta bulundu.

Türk Kızılay tarafından kaymakamlık binası önündeki mobil ünitede düzenlenen kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaymakam Vedat Yılmaz ve personelin de kan verdiği kampanya kapsamında 44 ünite kan toplandı.

Kaymakam Yılmaz, kan bağışının bir vatandaşlık görevi olduğunu, bağış kampanyalarının bu konuda farkındalığı da artırdığını dile getirdi.