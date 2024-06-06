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Beypazarı'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına Kaymakam Vedat Yılmaz da katıldı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına Kaymakam Vedat Yılmaz ve personel de katıldı. Kampanya kapsamında 44 ünite kan toplandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen kan bağışı kampanyasında Kaymakam Vedat Yılmaz da bağışta bulundu.

Türk Kızılay tarafından kaymakamlık binası önündeki mobil ünitede düzenlenen kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kaymakam Vedat Yılmaz ve personelin de kan verdiği kampanya kapsamında 44 ünite kan toplandı.

Kaymakam Yılmaz, kan bağışının bir vatandaşlık görevi olduğunu, bağış kampanyalarının bu konuda farkındalığı da artırdığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Vedat Yılmaz Beypazarı Kızılay Ankara Sağlık Güncel Haberler

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