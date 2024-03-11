Beypazarı Anaokulu Öğrencileri Ankara Üniversitesi'nde Etkinliğe Katıldı
Beypazarı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anaokulu öğrencileri, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu'ndaki etkinliğe katıldı. Öğrencilere itfaiyecilik mesleği tanıtıldı ve zipline ile su püskürtme deneyimi yaşatıldı.
Toplumsal katkı etkinlikleri kapsamında, Beypazarı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anaokulu öğrencileri, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulundaki etkinliğe katıldı.
Ziyarette öğrencilere, itfaiyecilik mesleğini tanıtma ve farkındalık kazandırmak amacıyla, öğretmenleri Tuğba Kocabaş, rehberliğinde ziyarette bulundukları kaydedildi.
???????Zipline ve su püskürtme deneyimi yaşayan okul öncesi öğrencileri, yüksekokul öğrencileri ile keyifli vakit geçirmenin de tadını çıkardılar.