Beypazarı'nda Aile Yaşam Merkezi Kütüphanesi'nde Yeni Düzenleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Aile Yaşam Merkezindeki kütüphaneden yararlanma saatlerinin yeniden düzenlendiği bildirildi.

Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Eylül'den itibaren öğrencilerin kütüphaneden sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında yararlanabilecekleri duyuruldu.

İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, din görevlileri ile bir araya geldi

Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, din görevlileri ile bir araya geldi.

Müftülük makamındaki toplantıda İlçe Müftülüğünün yaklaşan Mevlid-i Nebi Haftası ve yıl boyunda yapacağı etkinlikler değerlendirilerek etkinliklerde sorumluluk alacak din görevlileri belirlendi.

Müftü Süsün, etkinlikler kapsamında konuşmacı olarak Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen'in konuşmacı olarak katılacağı programın 8 Eylül saat 17.30'da Mustafa Cankara Kültür Merkezi'nde yapılacağını kaydetti.

Süsün, yıl boyu çeşitli etkinliklerin süreceğini, gençlik merkezinden her hafta perşembe günleri gençlere yönelik programların olacağını aktardı.

Suluhan'da "Cumhuriyet Bayramları" fotoğraf sergisi

Beypazarı ilçesinde "Cumhuriyet Bayramları" fotoğraf sergisi açıldı.

Tarihi Suluhan Kervansarayı'nda, 1925-1930 yıllarında çekilen Cumhuriyet Bayramlarının fotoğrafları sergilendi.

Belediye Kültür Müdürlüğü tarafından hazırlanan sergide ilk yıllarda Cumhuriyet Bayramlarının nasıl kutlandığını gösteren siyah beyaz fotoğraflar yer aldı.