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Beypazarı'nda 23 Nisan'da Makamlar Çocuklara Devredildi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı çerçevesinde makamlar temsili olarak çocuklara devredildi. Beypazarı Kaymakamlığı koltuğuna, Akşemsettin Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Betül Sena Yılmaz, otururken, Beypazarı Belediye Başkanlığı koltuğuna da Beypazarı Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Ayşegül Karacabey oturdu. Kaymakam Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Özer Kasap, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla makamlarını devrettikleri çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Belediye Başkanı Kasap, 'Kırk yıl öncesi ben de böyle bir 23 Nisan gününde belediye başkanının koltuğuna oturmuştum. Tam 40 yıl sonra gerçekten belediye başkanı olarak bu koltuğa oturdum.' ifadesini kullandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı çerçevesinde makamlar temsili olarak çocuklara devredildi.

Beypazarı Kaymakamlığı koltuğuna, Akşemsettin Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Betül Sena Yılmaz, otururken, Beypazarı Belediye Başkanlığı koltuğuna da Beypazarı Ortaokulu 5. Sınıf öğrencisi Ayşegül Karacabey oturdu.

Kaymakam Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Özer Kasap, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı dolayısıyla makamlarını devrettikleri çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Kasap, "Kırk yıl öncesi ben de böyle bir 23 Nisan gününde belediye başkanının koltuğuna oturmuştum. Tam 40 yıl sonra gerçekten belediye başkanı olarak bu koltuğa oturdum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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