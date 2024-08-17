Beypazarı ilçesinde kudret narı üretimi ilgi görüyor
Beypazarı ilçesinde Kayabükü Mahallesi'nde yaşayan Muammer Köksal, kurduğu serada kudret narı yetiştirmeye başladı. Köksal, üretimin çiftçilere örnek olduğunu belirtti ve yetiştirdiği kudret narını marketlere sattığını söyledi.
Beypazarı ilçesinde kudret narı üretimi ilgi görüyor.
Kayabükü Mahallesi'nde ikamet eden Muammer Köksal, kurduğu serada kudret narı yetiştirmeye başladı.
Köksal, yaptığı açıklamada, kudret narı üretiminin çiftçilere örnek olduğunu belirtti.
Fiyatı iyi olan ürünün iplere sararak büyüdüğünü Köksal, yetişen kudret narının marketlere satışını yaptığını dile getirdi.