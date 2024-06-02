Beypazarı Çocuk Etkinlik Merkezi'nden yıl sonu gösterisi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Çocuk Etkinlik Merkezi, yıl sonu gösterisi düzenledi. Mustafa Cankara Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı. Mezuniyet töreninde çocuklar çeşitli gösteriler sergiledi ve mezuniyet belgeleri verildi. Aile Yaşam Merkezi Müdürü Nejat Uzunoğlu da etkinliğe katıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı Çocuk Etkinlik Merkezince yıl sonu gösterisi düzenlendi.
Mustafa Cankara Kültür Merkezindeki etkinliğe, çocuklar ve aileleri katıldı.
Ana sınıfını tamamlayarak ilkokula başlayacak gidecek çocukların mezuniyet töreninde, çocuklar çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.
Çocuklara mezuniyet belgelerinin verildiği etkinliğe, Aile Yaşam Merkezi Müdürü Nejat Uzunoğlu da katıldı.