Beyoğlu'nda yangın çıkan dairedeki tüp patladı, mahalle halkı sokağa döküldü

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

YANGIN ÇIKAN DAİREDEKİ TÜP PATLADI, MAHALLE HALKI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını görenler, binayı boşaltarak durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Yangın sırasında, dairenin mutfağındaki tüp patladı. Patlama sesini duyan mahalle sakinleri, korkuyla evlerinden dışarı çıktı.

KORKULAN OLMADI, ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"'PATLAMA OLACAK' DEMEYE KALMADAN BİR ANDA BİR GÜMLEDİ"

Öte yandan, patlama anına tanıklık eden bir kişi, "Evdeydim, kızım 'Arkadaşımın evi yanıyor' diye seslendi. Geldim, baktım. İnsanlara da, 'Açılın' dedim. 'Patlama olacak' demeye kalmadan bir anda bir gümledi. Her yeri alev sardı. Herkes kaçtı. 5 dakika geçmedi itfaiye geldi zaten. Çok kötüydü. Şu an iyi hali. Kimse yok içeride bildiğim kadarıyla, ama bir tane teyzenin olduğunu biliyorum. Sadece kim var başka bilmiyorum. Çok kötüydü, ben çocuklarımı bile gönderdim buradan" dedi.