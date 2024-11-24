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Otobüs şoförüne kaldırım taşı fırlatan yolcu suç makinesi çıktı

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Beyoğlu'nda bir şahsı, durakta kavga ettiği yolculara otobüste de rahatsızlık verdiği gerekçesiyle araçtan indiren otobüs şoförü dehşeti yaşadı. Şüphelinin yerden alıp fırlattığı kaldırım taşı otobüsün camını kırarak şoförün başına isabet etti. Gözaltına alınan şüphelinin 52 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde özel halk otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Ali B. (21) isimli bir şahıs, Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki durakta otobüs bekleyen iki kişiye küfredip üzerlerine yürüdü. Şahıstan uzaklaşmaya çalışan yolcular durağa gelen otobüse bindi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ KALDIRIM TAŞIYLA YARALADI

Yolcuların peşinden otobüse binen Ali B, şoför Mustafa Gemici (53) ve vatandaşların yardımıyla araçtan indirildi. Saldırgan bunun üzerine otobüsün önüne geçerek hareket etmesine izin vermedi. Önce otobüsün sileceklerini kıran şahıs, sonra otobüs şoförünün polisi aradığı esnada yerden aldığı kaldırım taşını fırlattı. Otobüsün kapısının camını kırarak içeri giren kaldırım taşı şoförün başına isabet etti. Saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı şoförü ambulansla hastaneye kaldırdı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Otobüsteki dehşet anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yaşanan arbedenin ardından saldırganın attığı kaldırım taşının sürücünün başına isabet ettiği, şoförün başına su dökerek yolculardan yardım istediği anlar yer aldı.

SALDIRGANIN SUÇ DOSYASI KABARIK

Kaçan saldırgan polis ekiplerinin çalışması neticesinde 12 saat sonra saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Ali B'nin 52 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KALDIRIM TAŞI BAŞIMA GELİNCE KENDİMDEN GEÇTİM"

Yaşadıklarını anlatan otobüs şoförü Mustafa Gemici, durağa yanaşırken birkaç kişinin kavga ettiğini gördüğünü, kapıları açtığında ise bir kişinin "Beni gasbettiler, paramı çaldılar" şeklinde bağırdığını duyduğunu söyledi. "O esnada kavga edenlerden ikisi önden, biri orta kapıdan araca bindi. Binmesiyle içerideki yolcuyu rahatsız etti. Böyle olunca ben 'İnin aşağı' dedim." diyen Gemici, bunun üzerine bir kişinin aşağı indiğini diğerlerinin ise araçta kaldığını aktardı.

Aşağı inen şüphelinin otobüsün önüne geçip sileceklerine zarar verdiğini, aracı yumrukladığını ve uyarmasına rağmen eylemlerine devam ettiğini belirten Gemici, "Arabayı durdurmaya, beni engellemeye kalktı. Bu olay 5-6 dakika sürdü. Onunla yoldan çekilmesi için savaş verirken arabayı sağa çektiğimde 'kaldırım taşı aldı' denildiğini duydum. Bunu duymamla birlikte bu kişi binilen kapıdan taşı fırlattı. Direkt beni durdurmak amacıyla attığı taş kafama geldi. O esnada kendimden geçtim." diye konuştu.

"GELEN GİDEN OLMADI"

Hastaneye gittiğinde ekibinden ve bağlı bulunduğu kurumdan kimsenin geçmiş olsun ziyaretine gelmediğini söyleyen Gemici, "Ben şunu öğrendim, başına ne gelirse gelsin senin arkanda duran hiçbir kurum, hiçbir şahıs yok. Gelen giden olmadı." dedi.

Otobüs şoförüne kaldırım taşı fırlatan yolcu suç makinesi çıktı
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVatandaşın biri:

52 suç kaydı…. bu adamı serbest bırakanların analarının ellerinden 52 kere öpüyoruz! Diyeceklerim bu kadar.

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