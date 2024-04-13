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Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

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Beyoğlu'nda kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. 1'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

SİLAHLA ATEŞ AÇIP OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'ne gelen 3 şüpheli, silahla çevreye ateş açtı. 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA / Güncel

Beyoğlu 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Firat Tas:

Ne idüğü belirsizleri doldurdunuz Ülke'ye ülke Casablanca ya döndü

38
10
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mahmut süt:

olan gene bizim mahsun insanlarımıza oluyor Allah fırsatçıları kahretsin

21
1
yanıtYanıtla
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