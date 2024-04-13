Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Beyoğlu'nda kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. 1'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

SİLAHLA ATEŞ AÇIP OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'ne gelen 3 şüpheli, silahla çevreye ateş açtı. 20'li yaşlarda olduğu öğrenilen şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.