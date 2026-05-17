Beyoğlu'nda tartıştığı kişinin motosikletini kundakladı 4 motosiklet yandı: 'Gereksiz yere gaza bastı tartıştık'

BEYOĞLU'nda Mazlum Y. (21), iddiaya göre bir kafede oturduğu sırada motosikletiyle yanlarından geçen Dilovan Ç.'yle (26) 'Gereksiz gaza basma' nedeniyle tartıştı. Olaydan 2 gün sonra arkadaşıyla birlikte motosikletle olay yerine gelen şüpheli, yanıcı madde sıkarak Dilovan Ç.'ye ait motosikleti ateşe verdi. Alevler park halindeki 3 motosiklete daha sıçrarken 4 motosiklet yangında kullanılamaz hale geldi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin ifadesinde, "Alkollüydüm. Tartıştığım için motosikleti yaktım" dediği öğrenildi. Tutuklanan şüphelinin motosikleti kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası olmayan bir motosikletle olay yerine gelen 2 şüpheliden biri, yanıcı madde sıktığı motosikleti ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyürken, park halindeki 3 motosiklete de sıçradı. Yangında Dilovan Ç.'ye ait motosikletin yanı sıra Çetin Ç. (36), Kaan Ş. (26) ve Zübeyir A.'ya (44) ait motosikletler de yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken olayda yaralanan olmadı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda plakası olmayan motosikletle olay yerine gelen 2 şüphelinin, motosikleti ateşe verdikten sonra kaçtıkları belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin Mazlum Y. ve İslam A. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda Mazlum Y. gözaltına alındı.

DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayı birlikte gerçekleştirdiği belirlenen İslam A.'nın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerden Mazlum Y.'nin 'Mala zarar verme' ve 'Kasten yaralama', İslam A.'nın ise 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesi alınan Mazlum Y.'nin, olaydan 2 gün önce bir kafede oturdukları sırada Dilovan Ç.'ye ait motosikletin yanlarından geçerken gereksiz şekilde gaza bastığını, bu nedenle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde, olay günü alkollü olduğunu, arkadaşıyla birlikte olay yerine gittiklerini ve elindeki kolonya benzeri spreyle motosikleti ateşe verdiğini anlattığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mazlum Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle olay yerine gelen 2 şüpheliden birinin park halindeki motosiklete yanıcı madde sıkarak ateşe verdiği, ardından olay yerinden kaçtıkları anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı