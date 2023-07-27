Beyoğlu'nda Dans Eden Kamyonet Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Beyoğlu'nda aracının kasasında dans eden iki kişiyle trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsüne 13 bin 143 lira ceza kesildi ve aracı trafikten men edildi.

Beyoğlu'nda, aracının kasasına aldığı iki kişinin dans edip trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen kamyonet sürücüsüne toplam 13 bin 143 lira cezası kesildi, araç ise trafikten men edildi.

Tarlabaşı Bulvarı'nda giden 51 ABT 249 plakalı kamyonetin kasasında dans ederek, Trafik Kanunu'nu ihlal ettiği görüntülerin sosyal medyada dün paylaşılmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

İnceleme sonucunda kimliği belirlenen kamyonet şoförü S.C.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli S.C.D. ifadesinde, olayın 3-4 ay önce gerçekleştiğini, aracına kendi istediği dışında iki trans bireyin binmesinin ardından bu görüntülerin çekildiğini öne sürdü.

Yapılan kontrollerde, S.C.D'ye "sürücü belgesiz araç kullanmak", "araç dışında kasada yolcu taşımak", "araç tescil belgesini araçta bulundurmamak", "saygısızca araç kullanmak" ve "görüşü engelleyici aksesuar film kullanmak" gerekçeleriyle toplam 13 bin 143 lira para cezası kesildi, kamyonet ise trafikten men edildi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadesine başvurulan şüphelinin karıştığı olaya ilişkin ise herhangi bir adli işlem yapılmadığı öğrenildi.