Beyoğlu'nda Avrupa Miras Günleri Başlıyor

Beyoğlu Belediyesi, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin (AB) ortak inisiyatifiyle düzenlenen Avrupa Miras Günleri'nin ikincisine ev sahipliği yapacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak ve 5 Ekim'e kadar sürecek program bu sene "Mimari Miras: Geçmişe Açılan Pencereler, Geleceğe Açılan Kapılar" temasıyla düzenlenecek.

Program, mimarlığın kültürel miras üzerindeki izlerini görünür kılmayı, geçmişten geleceğe uzanan değerleri geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.

Bu yıl programın teması kapsamında Beyoğlu'nda sergiler, paneller, söyleşiler, mimari geziler, konserler ve kültürel miras odaklı özel programlar düzenlenecek.

Programın açılışı yarın "Cemaat Vakıflarının Beyoğlu'ndaki Kültürel Mirası" sergisiyle yapılacak

Beyoğlu Belediyesinin öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinliklere, kültür merkezlerinden konsolosluklara, sanat galerilerinden müzelere, üniversitelerden vakıflara kadar 30'dan fazla kurum mekanlarıyla katılım sağlayacak.

Avrupa Miras Günleri 2025'in açılışı yarın 18.00'de Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde "Cemaat Vakıflarının Beyoğlu'ndaki Kültürel Mirası" sergisi ile yapılacak.

Sergide, Rum, Ermeni, Yahudi, Süryani, Keldani ve Karayim toplumlarına ait vakıflar aracılığıyla bugüne ulaşan dini yapılar, eğitim kurumları, sosyal mekanlar ve sanat eserleri tanıtılacak.

Kent turları düzenlenecek

Program çerçevesinde ayrıca Beyoğlu, uzman rehberler eşliğinde kent turlarıyla keşfedilecek. Dr. Sedat Bornovalı'nın hazırladığı " Beyoğlu'nun İtalyan Hazineleri Rotası" ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) tarafından "19. Yüzyılda Beyoğlu'nda Toplumsal Dönüşüm ve Mimari" turu gerçekleştirilecek.

Mete Göktuğ'un rehberliğinde "Galata Kulesi'nden Antik Liman Yolunda Gezi" ve Beyoğlu Miras tarafından organize edilen "İstanbul'un Avrupa Yüzü: Beyoğlu'nda Art Nouveau Mirası Yapılar" turları, kentin farklı dönemlerine ışık tutacak.

Prof. Dr. Hayri Fehmi Yılmaz'ın rehberliğinde "Beyoğlu'nun Maneviyat Durakları" ve Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri ve Mektepleri Vakfının düzenlediği "Beyoğlu Rum Ortodoks Kiliseleri: Bir Miras Yolculuğu" ise inanç mekanlarının kültürel değerini öne çıkaracak.

Ahmet Aygün'ün "Suyun Mimari Serüveni" turu, Macar Kültür Merkezi'nin hazırladığı "Macar Gözüyle İstanbul'da Uçmak" belgesel gösterimi ve mimari turu ile "Beyoğlu'nun Gözleri: Çeşmelerin Hikayesi" gezisi de kent belleğini farklı açılardan deneyimleme fırsatı sunacak.

Tarihi mekanlarda sergi turları

Avrupa Miras Günleri'nin açılışını yapacak olan "Cemaat Vakıflarının Beyoğlu'ndaki Kültürel Mirası" sergisinin yanı sıra Meşher'de "Hikaye İstanbul'da Geçiyor", İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi'nde "Karanlıkta Öne Çıkanlar" sergileri, program kapsamında ziyaretçilerle buluşacak.

Pera Müzesi'nin süreli ve koleksiyon sergileri ile İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde "Arif Hikmet Koyunoğlu" sergisi, Beyoğlu'nun sanat ve mimarlık tarihine ışık tutacak. Ayrıca Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nin (ANAMED) "Kuşbakışı Filistin" sergisi gezilebilecek.

Beyoğlu'nun mimari mirası da önemli kurum ve yapılar eşliğinde özel turlarla tanıtılacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Nejat Eczacıbaşı Binası tanıtılırken, İstanbul Modern "Modern'den Kente Bakış" turu ile misafirlerini ağırlayacak.

Almanya, Belçika ve Hollanda başkonsolosluklarının binaları da mimari anlatımlarla tanıtılırken, Yunanistan Başkonsolosluğunun "Sismanoglu Megaro Yunan Kültür Merkezi", Pera Palace Hotel'in "Atatürk Odası ve Hotel Turu" ve Salt Galata'nın "Osmanlı Bankası Müzesi Turu" programları da katılımcılara farklı dönemlere ait yapı deneyimleri sunacak.

Beyoğlu'nun kültürel mirası üzerine paneller ve oyunlar

Programda Beyoğlu'nun kültürel mirası üzerine de "Galata Konuşmaları", "İtalyan Beyoğlu: İzler, Mekanlar ve Hikayeler", "Beyoğlu Mimarisinde İtalyan İzleri" ve "Beyoğlu'ndaki Azınlık Toplumlarının Tarihçesi ve Güncel Çerçevesi"nin arasında olduğu birçok panel, söyleşi programı düzenlenecek.

Avrupa Miras Günleri 2025'te kültürel mirasın farklı boyutlarını deneyimlemeye yönelik özel etkinlikler ve çocuklara özel oyunlar da yer alacak.

Program hakkında tüm bilgi ve detaylara "beyoglumiras.org" adresinden ulaşılabilir.