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Eşinin acı haberini alan kadın sinir krizi geçirdi: Oğluma ne diyeceğim

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İstanbul Beyoğlu'nda bir binanın asansörü, tamir sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Şahin Akyıldız hızla aşağıya inen asansörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Akyıldız'ın eşi sinir krizi geçirdi.

Beyoğlu'nda bir iş hanında mühürlü olan asansörün tamirini yapan Şahin Akyıldız, asansörün düşmesi sonucu altında kaldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde caddede bulunan bir iş hanına gelen Şahin Akyıldız (52), daha önceden mühürlenen bir asansörü tamir etmeye başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle üst katlardaki asansör aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Asansör boşluğunda bulunan Akyıldız, hızla aşağıya inen asansörün altında kalarak ezildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyan binadakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipleri, sıkışan Akyıldız'ı kurtarmak için çalışmalara başladı. Sıkıştığı yerden çıkartılan Akyıldız'ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmaların ardından cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Eşinin ölüm haberini alan kadın sinir krizi geçirdi: Oğluma ne diyeceğim

"OĞLUMA NE DİYECEĞİM?"

Şahin Akyıldız'ın ölüm haberini alıp olay yerine gelen eşi, yakınlarına sarılarak ağladı. Acılı eş, "Oğluma ne diyeceğim" diyerek sihir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülen kadına sakinleştirici yapıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eşinin ölüm haberini alan kadın sinir krizi geçirdi: Oğluma ne diyeceğim

Eşinin acı haberini alan kadın sinir krizi geçirdi: Oğluma ne diyeceğim
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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