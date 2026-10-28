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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü, ilk belirlemelere göre can kaybı yok

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Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü, ilk belirlemelere göre can kaybı yok Haber Videosunu İzle
Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bina çöktü, ilk belirlemelere göre can kaybı yok
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Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5 katlı metruk bina saat 01.30 sıralarında çöktü. Yaklaşık 3 saat süren aramada ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı; bitişik bina da zarar gördü ve binanın 4 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – BEYOĞLU'nda 5 katlı metruk binanın çökmesinin ardından, 4 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Binadan parçaların kopması üzerine olay yerine itfaiyenin sevk edildiği ve önlem alındığı öğrenildi. Bina alınan önlemlerin ardından geçen 4 günün ardından çöktü. Bitişikteki binanın zarar gördüğü olayda, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında bitişikteki bina da zarar gördü. Enkaz altında bulunanların olabileceği ihtimaline karşılık arama çalışması başlatıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin katıldığı çalışmalarda arama kurtarma köpekleri de kullanıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından, ilk belirlemelere göre enkaz altında kimsenin bulunmadığı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Bunun üzerine arama çalışmaları sona erdi.

4 GÜN ÖNCE BİNADAN PARÇALAR KOPMUŞ

Çöken binanın 4 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin çekildiği gün binadan parçaların kopması nedeniyle olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği öğrenildi. Ekiplerin gerekli önlemleri aldığı binanın, 4 gün sonra çöktüğü belirlendi. Görüntülerde binanın çökmeden önceki hali yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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