Üye Girişi
Haberler

Beyoğlu Kaymakamlığı ve Belediyesi Arasında Taşınma Tartışması

Beyoğlu Kaymakamlığı ve Belediyesi Arasında Taşınma Tartışması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Kaymakamlığı, belediyenin bazı birimlerini taşımak zorunda kaldığını belirtti. Beyoğlu Belediyesi ise bu durumu manipüle edildiğini savunarak açıklama yaptı. Her iki tarafın da iddiaları medyada geniş yer buldu.

İSTANBUL, BEYOĞLU Kaymakamlığı, Beyoğlu Belediyesi'ne ait bazı birimlerin kaymakamlık binasından taşınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ' Beyoğlu Belediyesi'nin ilgili birimlerinin tahliyesi, kendi hizmet binalarına taşıma hususunda gösterdiği özensiz tavır nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı'nın ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilmiştir' denildi.

Beyoğlu Belediyesi'nin Beyoğlu Kaymakamlığı'na ait bazı birimlerin taşınması ile ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 'Çeşitli sosyal medya mecralarında yer alan ve "Beyoğlu Kaymakamlığı, Belediye birimlerini tahliye ediyor." Başlığıyla paylaşılan içerik ve görüntüler, konuyu manipüle etme amacı taşımakta ve gerçeği yansıtmamaktadır. Beyoğlu Belediyesi'nin bazı birimleri, 2023 yılı başı itibariyle, herhangi bir tahsis kararı olmaksızın, idari birimlerin talebi ve varılan mutabakatla Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı'na geçici olarak taşınmıştır. Birimlerin, Beyoğlu Belediyesi'nin devam eden bina inşaatlarının tamamlanmasıyla yeniden Beyoğlu Belediyesi hizmet binalarına taşınması hususunda mutabakata varılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında "Beyoğlu Belediyesi'nin bahse konu olan binalarındaki inşaat çalışmaları Temmuz 2024 itibariyle tamamlanmış ve Beyoğlu Kaymakamlığı Hükümet Konağı'ndaki Beyoğlu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, çalışmaları tamamlanan Beyoğlu Belediyesi'ne ait binaya taşınmıştır. Ancak Hükümet Konağı'nı kullanan diğer birimler, Belediye'nin ilgili birimleriyle defaatle iletişime geçilmesine ve gerekli uyarıların yapılmasına rağmen taşınmamıştır. Beyoğlu Belediyesi'nin ilgili birimlerinin kendi hizmet binalarına taşıması talebinin sebebi; Beyoğlu Tarım İlçe Müdürlüğü ile Beyoğlu Müftülüğü'nün binalarında yapılan deprem incelemesinde binaların acilen boşaltılması gerekecek seviyede depreme karşı riskli çıkmasıdır. Konuya ilişkin gerekçeler, ilgili birim yetkililerine birçok kez iletilmişken ve bunun ardından bazı birimlerin taşınması Beyoğlu Belediyesi tarafından sağlanmışken, diğer birimlerin ısrarla tahliye edilmemesi ve olayın medya ve dijital mecralara taşınması, en hafif tabirle iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Beyoğlu Belediyesi'nin ilgili birimlerinin tahliyesi, kendi hizmet binalarına taşıma hususunda gösterdiği Özensiz tavır nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı'nın ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilmiştir' denildi.

BEYOĞLU BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Beyoğlu Belediyesi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli Beyoğlulular, Şu anda Belediyemizin yöneticilerinin bir kısmının kaymakamlık binası içinde bulunan belediye birimlerimize girişi engellenmektedir. İlgililer hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır. Kamu hizmetlerini ve kamu görevlilerini engellemenin yasal olmadığını hatırlatırız" ifadeleri yer aldı. Belediye ekiplerinin kaymakamlık binasında olan birimlerinin malzemeleri depolandı. Ekipler çalışmalarına bina dışında devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beyoğlu Belediyesi Yerel Yönetim Politika Belediye 3-sayfa Beyoğlu Güncel Hukuk Medya

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
'Türk Escobar' lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti

"Türk Escobar" cezaevinde öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati! Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saati! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu? KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });