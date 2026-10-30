Cihangir'de kötü koku ihbarıyla girilen evden 4 ton atık çıktı! Ev sahibi uzun süredir biriktirmiş

Cihangir'de kötü koku ihbarıyla girilen evden 4 ton atık çıktı! Ev sahibi uzun süredir biriktirmişGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Beyoğlu'nun Cihangir Mahallesi'nde, Başkurt Sokak'taki bir daireden yayılan kötü koku mahalle sakinlerini harekete geçirdi. İhbar üzerine polis eşliğinde eve giren belediye ekipleri, ev sahibi Hüseyin E.'nin uzun süredir biriktirdiği çöp ve malzemelerle dolu daireden toplam 4 ton atık çıkardı. Temizliğin ardından daire ve bahçe ilaçlandı.
Hasan YILDIRIM/İSTANBUL – BEYOĞLU'nda kötü koku şikayeti üzerine polis eşliğinde girilen daireden 4 ton atık malzeme çıkarıldı. Temizlik çalışmalarının ardından daire ve bahçede ilaçlama ve dezenfeksiyon yapıldı.
Cihangir Mahallesi Başkurt Sokak'ta bulunan bir daireden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, zabıta, Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
POLİS EŞLİĞİNDE EVE GİRİLDİ
Polis eşliğinde daireye giren ekipler, evin çöp ve çeşitli malzemelerle dolu olduğunu gördü. Ev sahibi Hüseyin E.'nin bu malzemeleri uzun süredir evde biriktirdiği ve çevreye kötü koku yayıldığı belirlendi.
EVDEN 4 TON ATIK ÇIKARILDI
Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmada evden toplam 4 ton atık malzeme çıkarıldı. Atıkların çıkarılmasının ardından dairede ve bahçede kötü koku ve haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.