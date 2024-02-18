Beyoğlu Belediyesi'nin Oyun ve Hayat söyleşisinin ilk konuğu Hakan Meriçliler oldu

Beyoğlu Belediyesi tarafından her ay düzenlenecek "Oyun ve Hayat" söyleşisinin ilkine oyuncu Hakan Meriçliler konuk oldu.

Akademi Beyoğlu'nda gerçekleştirilen programda, tiyatro sanatçısı Kubilay Karslıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Meriçliler, henüz 4 yaşındayken açık hava sinemasında izlediği bir kovboy filminden etkilenerek oyuncu olmaya karar verdiğini anlattı.

Ailesinin de sanata düşkün olduğunu belirten Meriçliler, 1995'te Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk bölümünden mezun olduktan sonra bir yıl Sivas Devlet Tiyatrosu'nda daha sonra da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda 7 yıl çalıştığını ve ardından İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev aldığını söyledi.

Meriçliler, tiyatronun yanı sıra ilk olarak maddi ihtiyaçlardan dolayı istemeyerek arka planda televizyon dizilerinde yer aldığını belirterek, "2012'de Gülse Birsel'in 'Yalan Dünya' dizisi çok olur diyebileceğim bir şeydi. Bu diziyle tiyatrodan tanımayan izleyiciler beni tanır oldular." dedi.

Murat Daltaban, Süha Bilal ve Özlem Daltaban'ın kurduğu Tiyatro Dot'da da çalışmalar yaptığını dile getiren ünlü oyuncu, kendi oğlunun da yakın zamanda oyuncu olmaya başlayacağını ifade etti.

Kubilay Karslıoğlu da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oyun ve Hayat" programının ilişkin şunları kaydetti:

"Biz burada oyuncuların hayatlarına oyunun, oyunculuğun nasıl dokunduğunu, nasıl başladıklarını, pek çok kimsenin bilmediği başka noktaları izleyicilerle buluşturmak için bu buluşmaları yapmaya karar verdik. O yüzden de bundan sonra oyun, oyuncu ve hayat üzerine keyifli söyleşiler olacağına inanıyorum. Ayda bir kere bu söyleşileri farklı oyuncularla gerçekleştireceğiz."