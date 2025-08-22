Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İnan Güney'in yerine Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı.

2 ADAY YARIŞTI

17 CHP'li, 11 AK Partili, 2 MHP'li ve 1 de bağımsız üyenin bulunduğu Beyoğlu Belediye Meclisi'nde başkan vekilliği için 2 aday yarıştı. CHP grubu Sefer Karaahmetoğlu'nu, AK Parti grubu ise Süleyman Baba'yı aday gösterdi.

CHP'Lİ ÜYELER SALONA SLOGAN ATARAK GİRDİ

CHP'li üyeler, seçim öncesinde Meclis salonuna girerken, "İnan Güney onurumuzdur" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" şeklinde sloganlar attı.

SEÇİM BAŞLAMADAN TARTIŞMA BAŞLADI, KAMERANIN YÖNÜ DEĞİŞTİ

Seçim başlamadan CHP ve AK Parti grubu arasında seçim güvenliğine ilişkin tartışma çıktı. Tartışma sonrası AK Parti grubu, gizlilik ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle salonda bulunan güvenlik kameralarının kapatılmasını talep etti. Söz konusu talep kabul edilmese de kameraların yönlerinin değiştirilmesine karar verildi.

SEÇİM 4. TURDA BİTTİ

Tartışmaların ardından başlayan seçim 4. tura kadar uzadı. Kesin sonucun belirlendiği bu turda seçimi 16 oy alan CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu kazandı. AK Parti'nin adayı Süleyman Baba ise 14 oyda kaldı.

Sefer Karaahmetoğlu (Ortada)

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İnan Güney hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Güney'in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanırken, 27 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Güney, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.