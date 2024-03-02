Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Pierre Loti Miniatürk Teleferik Hattı'nı gerçekleştirecek

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Haydar Ali Yıldız, " Kadir Topbaş'ın hayali olan Eyüpsultan Beyoğlu Pierre Loti Miniatürk Teleferik Hattı, inşallah Murat Kurum başkanımızla bunu gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlediğ toplantıda, yerel seçimlerin ardından gerçekleştirmeyi planladığı projeleri açıklayan Yıldız, göreve başladıkları günden bu yana ilçede gönül belediyeciliğini inşa etmenin gayretinde olduklarını söyledi.

Yıldız, farklı dinlerin, kültürlerin, renklerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı Beyoğlu'nun kimliğini koruyup geleceğe emin adımlarla ilerleyeceklerini kaydetti.

Geçen 5 yılda önceliği çocuklara ve gençlere verdiklerini, her semte bir kütüphane hayallerini gerçekleştirdiklerini anlatan Yıldız, bilim, kültür, sanat ve teknoloji merkezleriyle Beyoğlu'na apayrı bir zenginlik kattıklarını aktardı.

Beyoğlu metro hattını ve yaklaşık 10 bin araçlık otoparkı da ilçeye kazandıracaklarını dile getiren Yıldız, "Kadir Topbaş'ın hayali olan Eyüpsultan Beyoğlu Pierre Loti Miniatürk Teleferik Hattı, inşallah Murat Kurum başkanımızla bunu gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

Yıldız, gelecek dönemde 2053'e giden yolda belediye hizmet araçlarının yüzde 30'unu elektrikli araç haline getireceklerini söyledi.

Haydar Ali Yıldız, "Afetlere Dirençli Beyoğlu" projeleri kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüreceklerini, okul yenileme ve tarihi yapıların restorasyonunu gerçekleştireceklerini anlattı.

Yıldız, "ProjeBeyoğlu" başlığı altında; Kasımpaşa Nikah Sarayı, Haliç Sokullu Mehmet Paşa Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi, Haliç Kıyısı Düzenleme, Haliç Kenarının Ahşap Yürüyüş Yolu Olarak Düzenlenmesi, Arap Camii ve Perşembe Pazarı Çevre Düzenlemesi, Hacıhüsrev, İstiklal Mahallesi Cinderesi Mevkisi Taziye Evi, Halıcıoğlu Kapalı Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı, İstiklal Mahallesi Millet Kütüphanesi, Prestij Caddeler ve Sokak Sağlıklaştırma, Tophane ile Kasımpaşa Arasında Fetih Yolu projeleri olduğunu kaydetti.

"DİGİBEYOĞLU" başlığındaki projelerini; Teknofest Türkiye Beyoğlu, Taksim Girişimcilik Merkezi, BYTE İSTANBUL Beyoğlu Akademisi, Liseliler Girişimcilik Merkezi, Beyoğlu Paylaşımlı Ofis ve Açık Hava Ofisleri" şeklinde sıralayan Yıldız, "Sporla Yaşayan Beyoğlu" başlığında ise Sütlüce Ek Spor Tesisleri, Okmeydanı Piyalepaşa Baruthane Kapalı Spor Tesisi, Okul Bahçeleri Kapalı Spor Salonları ve Kefken Gençlik Kampı'na yönelik çalışmaları olacağını aktardı.

Beyoğlu Belediyesi meclis üyesi adaylarının da tanıtıldığı programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da katıldı.