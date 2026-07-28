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Beylikdüzü'nde motosiklet kazası: 15 yaşındaki çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Beylikdüzü'nde motosiklet kazası: 15 yaşındaki çocuğun beyin ölümü gerçekleşti
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Beylikdüzü'nde Batu İsa Erbay (17) yönetimindeki motosiklet, bir otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan iki arkadaştan Hasan Malik Soylu (15) yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

BEYLİKDÜZÜ'nde Batu İsa Erbay (17), arkadaşı Hasan Malik Soylu (15) ile motosikletle seyir halindeyken otomobile çarptı. Metrelerce savrularak ağır yaralanan iki çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 gündür hastanede yoğun bakımda tedavi gören Soylu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21.50 sıralarında Gürpınar Mahallesi Serinpınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Batu İsa Erbay motosikletle seyir halindeyken, bu sırada kavşaktan geçen sürücü T.K. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Erbay ve motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Hasan Malik Soylu metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredekiler yaralıların yardımına koşarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Kazada ağır yaralanan sürücü Batu İsa Erbay ve arkadaşı Hasan Malik Soylu sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü T.K., ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 3 gündür hastanede yoğun bakımda tedavi gören Soylu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Diğer yandan sürücü T.K.'nin işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldığı öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki motosikletin, kavşaktan geçmeye çalışan otomobile çarptığı anlar görülüyor. Kaza sırasında motosikletteki 2 kişinin yola savrulduğu anlar da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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