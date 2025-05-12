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İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı
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Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin de yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan şoför, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü'nde 10 Mayıs'ta Haramidere Metrobüs Durağı'nda yaşanan kazada durakta yolcu almak için bekleyen metrobüse arkadan gelen bir başka metrobüs çarpmış ve kazada Ebru Heper hayatını kaybederken, 57 kişi de yaralanmıştı.

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı

TUTUKLANDI

Olaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Şaban Ş. savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Şaban Ş'nin tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan kazada hayatını kaybeden yolcu Ebru Heper'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

İstanbul'da 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasında şoför tutuklandı

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
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