BEYLİKDÜZÜ 9. BARIŞ VE SEVGİ BULUŞMALARI SONA ERDİ

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen Çardak Altı Sohbetleri, son gününde edebiyatçı Ataol Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin'i ağırladı. Moderatörlüğünü Pelin Batu'nun üstlendiği söyleşi de 'Kültür-Sanatta Ortak Yaşam' konusu ele alındı. Söyleşinin ardından sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Barış ve Sevgi Buluşmaları'nda sona gelindi. 6 gün süren festival, Çardak altı sohbetleri, sahaf festivali, konserler ve spor turnuvalarına ev sahipliği yaptı. Bu yılki teması 'Ortak akıl, ortak çaba ve ortak yaşam' olan Çardak Altı Sohbetleri son gününde edebiyatçı Ataol Behramoğlu ve müzisyen Haluk Çetin'i ağırladı. Saat 19.00'da başlayan söyleşide 'Kültür-Sanatta Ortak Yaşam' konuşuldu. Çetin'in söylediği şarkılara eşlik ederek şiirler okuyan Behramoğlu, 'İnsan olmakta derinleşmek diye bir kavram olduğunu düşünüyorum. İnsan olmakta bilgiyle ve duyguyla derinleşilir. İki olay var; Bilgi ve Duygu. Bilgi dediğimizde bilim ve felsefe çıkar karşımıza. Bu konularda mümkün olduğunca cahil olmamaya gayret edilmeli. Duygusal derinlik ise sanatla olur. Bu ikisi buluştuğu zaman daha doğru ve dürüst insan olmaya yönelmiş oluruz diye düşünüyorum' dedi.

Söyleşinin ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde şarkılarını seslendirdi.

'DOLU DOLU BİR FESTİVAL GEÇİRDİK'

Çok coşkulu bir 6 gün geçirdiklerini ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Sahaflar birkaç gün önceden başlamıştı. Beylikdüzü bu festivali çok kabullendi ve içselleştirdi. Barışın ve sevginin konuşulduğu Çardak Altı Sohbetleri'nde bu sene 'ortak aklı' konuştuk. Birçok sanatçıya ev sahipliği yaptık ve çok coşkulu geçti. Doyamadığımız bir festivale dönüştü. Beylikdüzü'nden tüm ülkeye barışın ve sevginin mesajlarını göndermeye gayret ediyoruz. Barış ve sevgi bütün kötülüklerin ortadan yok olmasına sebebiyet verecek iki güzel duygu. Biz de onu Beylidüzü'nde Yaşam Vadi'sinde bu yeşille iç içe olduğumuz bir ortamda bütün komşularımızla paylaşmaya gayret ediyoruz. Tabii burayı renklendiren sahaflarımız var. Çok güzel bir mesleği de aslında Beylikdüzü'lü komşularımızla tanıştırıyoruz. Sahaflar çok kıymetli bir iş yapıyor. Kitabın tekrar insanın yaşamına hayatına dönüşmesini sağlıyorlar. Çardak altı sohbetlerimiz olsun, gençlerin sportif müsabakaları olsun çok dolu dolu bir festival geçirdik? dedi.

'BU KENT İÇİN AZİMLE VE KARARLILIKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM'

Beylikdüzü'nde ilkleri ve güzel şeyleri yapmaya devam edeceklerini belirten Çalık, 'Nefesimiz yettiğinde bir yerel yönetici olarak, bu kent için azimle ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim' diye konuştu.

ELİF BUSE DOĞAN SAHNE ALDI

Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde gerçekleştirilen söyleşinin ardından, Ersin Show vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. 21.00'da ise Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan sahne aldı. Şarkılarını onu dinleyen kabalıkla birlikte seslendiren Doğan, keyifli anlar yaşattı.

SAHAF FESTİVALİNDE BİRÇOK ESER AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI

Festival kapsamında, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Sahaf Festivali'nde birçok nadide eser açık artırma usulüyle satışa sunuldu. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen 24 sahaf ise, 100 bine yakın kitap ve dergiyi kitapseverlerle buluşturdu. Koleksiyoncuların, koleksiyonlarına yeni kitaplar eklediği Gündüz mezatı 17.30'da, gece mezatı ise 21.30'da gerçekleştirildi. Öte yandan Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen sokak basketbolu, ayak tenisi ve tavla turnuvalarında yeteneklerini sergileyen vatandaşlar kıyasıya rekabet etti. Festivalin son gününde kazanan takımlara kupaları takdim edildi.