Beykoz Meclisinde ADD tahsisi iptal edildi, 'gardırop Atatürkçülüğü' tartışıldı

Beykoz Belediye Meclisinde, Çubuklu'da Atatürkçü Düşünce Derneğine (ADD) yapılan tahsisin iptaline ilişkin gündem maddesinin görüşülmesi sırasında AK Parti'li ve CHP'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

Beykoz Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkan Vekili Serkan Şahin yönetiminde belediye hizmet binasında toplandı.

CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Koçak, gündem maddeleri arasında yer alan, Çubuklu'da Kasım 2024'te ADD'ye yapılan tahsisin iptaline ilişkin madde hakkında söz aldı.

Koçak, ADD'nin kamu yararına çalışan bir dernek olduğunu söyleyerek, gündem maddesine hayır oyu vereceklerini dile getirdi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Deliak ise daha önce yapılan tahsisin usulsüz olduğunu belirterek, belediyeye ait olanın taşınmaz değil, üzerindeki yapı olduğunu ifade etti.

Belediyelerin kamu yararına olan STK'lerle işbirliği yapıp ortak proje geliştirebileceğini dile getiren Deliak, şöyle konuştu:

"Burada bir ortak hizmet söz konusu değil. Belediyeyle herhangi bir işbirliği söz konusu değil. Sayıştay bu tür yerlerde ihale ile buraların bedel karşılığı kiralanmasını öngörüyor. Bu ciddi anlamda bir usulsüzlüktür ve ileriki aşamalarda, olası denetimlerde zimmet noktasında bu kararı alan meclis üyelerini de kapsayacak şekilde bir zimmet ile karşı karşıya gelinecektir. Ayrıca aynı binanın alt katına 'İyilik Çarşısı' adıyla bir hizmet binamızı açtık. ve bu şu anki mevcut yeri son derece yetersiz ve aynı binada üst katı da kullanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır."

CHP Grup Başkan Vekili Koçak, tekrar söz alarak, belediyenin mülkiyeti kendisine ait olmayan arazi üzerine inşa ettiği yapının gecekondu olarak nitelendirilebileceğini belirtti ve Deliak'ın açıklamalarının kendilerini tatmin etmediğini söyledi.

Deliak ise İyilik Çarşısı'nın belediyeye ait olduğunun altını çizerek, "Şimdi CHP grubuna şunu ifade etmek isterim: Sürekli aynı şeyi söylüyorsunuz. Bizim karşımızda böyle slogan atıp, 'gardırop Atatürkçülüğü' yapmayın. Bizim hiç kimseyle bir derdimiz yok. ADD Beykoz İlçe Başkanı Özlem Hanım'la da görüştük. Söz konusu yerde devam edebilmeleri maalesef mümkün olmayacaktır ama onların mağduriyetine yol açacak bir pozisyon da doğmayacaktır. Muhalefetin kraldan çok kralcılık yapmasını da anlamıyorum." dedi.

CHP'liler özür istedi

CHP'li meclis üyesi Murat Korkmaz da söz alarak 'gardırop Atatürkçülüğü' kelimesini Deliak'a yakıştıramadığını dile getirerek özür beklediklerini ifade etti.

Koçak da Deliak'ı sözlerinden dolayı kınadığını belirterek, "Ben gardırop Atatürkçüsü olamam. Gardırobuma ben giymediğim ve giyecek olduğum elbiselerimi koyarım. Atatürk benim kalbimde, beynimde, düşüncelerimde olur, gardırobumda olmaz. Çok ayıp, yakıştıramadım. Bence özür dilemesi lazım." diye konuştu.

Tekrar söz alan Deliak ise bu tabirin 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ortaya çıktığını ve Atatürk'ü fikir ve düşünceden ziyade şekle sığdırmaya çalışan çevrelere yönelik bir ifade olduğunu kaydetti.

Atatürk'ün bir dernek ve partiye sığmayacak kadar büyük bir değer olduğunu aktaran Deliak, "Türkiye'nin maalesef geldiği, bunca yıldır yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesidir bu: Atatürk'ü şekle sokmak... Oysaki Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefine hepimiz odaklansak çok daha başarılı oluruz." dedi.

Gündem maddesi müdürlükten geldiği şekliyle oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclisin ikinci bölümünde ise 2027 bütçesi ele alındı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in değerlendirme konuşmasının ardından, 2027 yılı bütçesi 15 milyar 483 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaynak: AA