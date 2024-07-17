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Beykoz'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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Beykoz'da meydana gelen otomobil-motosiklet kazasında 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ve kaldırımdaki iki yaya da yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile avukatı ise tutuklanmasını talep etti.

Beykoz'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletin arkasında yolcu olan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ve kaldırımdaki iki yaya da yaralandı. Otomobil sürücüsü Kızılay eski başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kazada hayatını kaybeden Çeki'nin ailesinin avukatı Uysal Uğurlu "Asli kusurlu herkesin tutuklanmaya sevk edilmesi, nihayetin de tutuklanması gerekirken hukuki süreç yanlış yönetilmiş. Savcılığa itiraz dilekçelerini verdik, tutuklanmasını talep ettik" diye konuştu.

Kavacık'ta 9 Temmuz Salı günü meydana gelen kazada, eski Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı 34 FKJ 390 plakalı otomobil, Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklette arkada oturan Batın Barlas Çeki ile motosiklet sürücüsü Öztürk ve kaldırımda yürüyen bir kişi yaralandı. Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan Zehra Kınık ise çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İKİ SÜRÜCÜDE KUSURLU BULUNDU

16 yaşındaki Batın Barlas Çeki'nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin hazırlanan raporda, iki sürücü de yüzde 50 kusurlu bulundu. Çeki'nin ailesi ve avukatları Beykoz Adliyesi'ne gelerek, Kınık'ın serbest bırakılmasına itiraz etti. Adliye çıkışı açıklama yapan aile avukatı Uysal Uğurlu, "Maalesef üzücü bir trafik kazası neticesinde rahmetli olan genç çocuğa, ara sokaktan çıkarak ana caddedeki motora çarparak ölümüne sebep veren şahsın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını öğrendik. Bu hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Anlayamadığımız bir biçimde, hiçbir hukuki anlatımı olmayan bir şekilde serbest bırakılmış. Bunun sebebi nedir? Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bilmiyorum ama sonuna kadar takipçisi olacağız. Aile burada. Tabi ki bu bir kaza. Allahtan gelen bir şey ama kazaya sebebiyet veren insanların da sorumluluklarını sonuna kadar yaşaması gerektiğini düşünüyoruz. Dosya savcılıkta. Şüphelinin serbest bırakıldığını duydum. Hukukçu olarak vicdanları yaralayan bir durum. Zira ölüme sebebiyet verme var. Asli kusurlu herkesin mutlaka tutuklanmaya, tutuklanmaya sevk edilmeye ve nihayetinde tutuklanması gerekirken hukuki süreç yanlış yönetilmiş. Ama sebep nedir, sorumlular kimdir bunun da yakın takipçisi olacağız. Savcılığa itiraz dilekçelerini verdik, tutuklanmasını talep ettik. Bundan sonraki süreç savcılık makamında" diye konuştu.

DEDE RIZA DOĞAN: ADALET İSTİYORUM

Batın Barlas Çeki'nin dedesi Rıza Doğan, "Bir şeyler kapatılmaya çalışılıyor ama şunu unutmayalım, Allah katında görüntüler mevcut. Hiçbir şeyi saklayamayacağız. Bu bizim imtihandır. Bundan sonraki süreçte hem bizim, hem de onların imtihanı başlıyor. Hepimiz perişanız. Kelimeler kifayetsiz kalıyor" diye konuştu. Anneanne Havva Doğan ise, "Sözün bittiği yer. Acı çok büyük. Benim kızımın bir çocuğu vardı, başka çocuğu yoktu. Yol benim torunumundu, onun değildi. Adalet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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