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BEYDER, Batı Şeria'da zeytin ağaçlarının sökülüp arazinin tahrip edildiğini bildirdi

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BEYDER, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin ağaçlarını söküp arazileri tahrip ettiğini bildirdi. Saldırılar, ürün veren ağaçlara ve Filistinli çiftçilerin geçim kaynaklarına zarar verdi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin hasadı sezonu sürerken düzenledikleri saldırılarda Filistinli çiftçilerin arazilerine ulaşmalarını engelleyerek ağaçları söküp arazileri tahrip ettiği bildirildi.

Filistin sivil toplum kuruluşu BEYDER'den yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın orta kesiminde Ramallah'ın kuzeydoğusunda bulunan Kefr Malik beldesinde yüzlerce zeytin ağacını söktü ve tarım arazilerini tahrip etti.

Ürün veren ağaçlar ve Filistinli çiftçilerin geçim kaynakları bu saldırılarda zarar gördü.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin güneyinde bulunan Ceba beldesinin arazileri gasbedilerek kurulan Yahudi yerleşimi "Tersele" yakınlarında zeytin toplamaya çalışan Filistinlilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çiftçilerin tarım arazilerine ulaşmasını ve zeytin toplamasını engelledi.

Nablus'taki Beyt Furik beldesinin doğusunda yer alan el-Aşr bölgesinde de çiftçiler İsrail güçlerince arazilerinden çıkarıldı. İsrail askerleri Filistinlilerin topladıkları zeytinlere el koyma tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, El Halil'in güneyindeki Susiya köyü yakınlarında bulunan Gazive bölgesindeki tarım için kullanılan yapıları yıktı. İsrail buldozerleri ayrıca El Halil'in kuzeybatısındaki Beyt Ula beldesinde tarım arazilerini tahrip etti ve zeytin ağaçlarını söktü.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummar beldesinin Vad eş-Şeyh bölgesinde bir Filistinliye ait tarım arazisini tahrip etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın doğusundaki Burka köyüne saldırdı.

İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Annan beldesine bağlı Huneydik bölgesinde Filistinlilerin zeytin hasadı yapmasına izin vermedi.

BEYDER'den yapılan açıklamada, çiftçilerin arazilerine ulaşmasının engellenmesi, arazilerin tahrip edilmesi ve ağaçların sökülmesinin Filistinlilerin mülklerine zarar verdiği ve tarımsal faaliyetlerini sürdürme imkanlarını tehdit ettiği vurgulandı.

Filistinli çiftçilerin korunması, arazilerine güvenli biçimde ulaşabilmesi ve ürünlerini herhangi bir kısıtlama veya saldırıya maruz kalmadan toplayabilmesinin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti, 12 Ekim'de, bu ayın başından bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen, zeytin hasadı sezonuyla bağlantılı 136 saldırının belgelendiğini duyurmuştu.

Genellikle ekim ayının başında başlayıp kasım ayının sonuna kadar süren zeytin hasadı, binlerce Filistinli ailenin başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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