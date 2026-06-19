ABD Başkan Yardımcısı Vance, İsviçre yolculuğunu erteledi

Beyaz Saray, İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini açıkladı.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Vance'in gün içinde düzenlediği basın toplantısında da belirttiği üzere, yaklaşan teknik görüşmelere ilişkin planların henüz kesinleşmediği ifade edildi.

Açıklamada, ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu belirtilerek, "Ancak bu müzakerelerin lojistiği hiçbir zaman basit ya da öngörülebilir olmadı." denildi.

Başkan Yardımcısı Vance'in bu gece yola çıkmayacağı ve seyahatinin şimdilik ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Bir sonraki adımlara ilişkin somut bir güncelleme olur olmaz sizi bilgilendireceğiz. Teknik görüşmelere mümkün olan en kısa sürede başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Vance, gün içinde Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran ile yürütülecek teknik müzakerelerin bu hafta sonu başlamasının beklendiğini, görüşmeler için İsviçre'ye gitmeyi planladığını ancak zamanlamanın İran heyetinin ulaşımına bağlı olarak değişebileceğini söylemişti.

ABD ile İran arasında varılan mutabakat metni çerçevesinde, tarafların nükleer programın geleceği, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının tasfiyesi ve denetim mekanizmalarına ilişkin teknik ayrıntıları ele alması bekleniyor.