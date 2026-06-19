Haberler

Artvin'de sağanak sonrası dereler taştı

Artvin'de sağanak sonrası dereler taştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Aşağı Maden köyünde sağanak yağış sonrası dere taştı, mahalle yollarını su bastı. Can kaybı ve ciddi hasar yaşanmadı.

Artvin'de sağanak yağış sonrası Aşağı Maden köyünde dere suları yükselerek taşkına neden oldu. Mahalle içindeki bazı yolları su basarken, olayda can kaybı ve ciddi hasar yaşanmadı.

Artvin merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı. Yükselen su seviyesi nedeniyle köyde bazı noktalarda su baskınları yaşandı.

Sağanak yağış sonrası köyün Petriyet Mahallesi'nden geçen derenin debisi yükseldi. Taşan dere suları mahalle içerisindeki yolların bazı bölümlerini su altında bıraktı. Yağışla birlikte dere yatağından taşan sular, köy sakinlerine zor anlar yaşattı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, taşkının etkili olduğu alanlarda gerekli kontrolleri yaparak tedbir aldı. Yağışın sona ermesiyle birlikte dere suyu normal seviyesine dönerken, bölgede olumsuzluğun büyümesinin önüne geçildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
ABD ile İran arasında yeni kriz mi? Görüşmeler başlamadan ertelendi

Dünyayı sarsan haber! Görüşmeler başlamadan ertelendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası tarihinde eşine az rastlanır istatistik! Kanada ceza sahasına 97 kez girdi

Dünya Kupası'nda oynanan maça bakın! Yorumu size bırakıyoruz

70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı

Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı
Montella günler sonra patladı: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm

Günler sonra patladı: Onlardan daha çok Türk'üm
Geri manevra faciaya dönüştü! 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Ölüm böyle geldi!
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin

Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Çorum'da kazaya karışan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Yolun ortasında terk edilmiş halde bulundu! Gerçek sonra ortaya çıktı