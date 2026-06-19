Artvin'de sağanak sonrası dereler taştı

Artvin'de sağanak yağış sonrası Aşağı Maden köyünde dere suları yükselerek taşkına neden oldu. Mahalle içindeki bazı yolları su basarken, olayda can kaybı ve ciddi hasar yaşanmadı.

Artvin merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı. Yükselen su seviyesi nedeniyle köyde bazı noktalarda su baskınları yaşandı.

Sağanak yağış sonrası köyün Petriyet Mahallesi'nden geçen derenin debisi yükseldi. Taşan dere suları mahalle içerisindeki yolların bazı bölümlerini su altında bıraktı. Yağışla birlikte dere yatağından taşan sular, köy sakinlerine zor anlar yaşattı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, taşkının etkili olduğu alanlarda gerekli kontrolleri yaparak tedbir aldı. Yağışın sona ermesiyle birlikte dere suyu normal seviyesine dönerken, bölgede olumsuzluğun büyümesinin önüne geçildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı