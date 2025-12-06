AB'den ABD'nin ağır eleştirilerine ılımlı yanıt

Beyaz Saray'ın Avrupa'yı ağır ifadelerle eleştirdiği "Ulusal Güvenlik Stratejisi" belgesine AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan yanıt geldi: "ABD bizim en önemli müttefikimiz olmaya devam ediyor."Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD yönetiminin yeni "Ulusal Güvenlik Stratejisi" belgesinde Avrupa'ya ciddi suçlamalar yöneltilmesine rağmen Washington'un, Avrupa'nın en önemli müttefiki olmaya devam ettiğini söyledi.

Katar'da düzenlenen Doha Forumu'nda katıldığı bir panelde konuşan Kallas, ilgili Amerikan belgesinde Avrupa'ya çok sayıda eleştiri olduğunu, ancak bu eleştirilerden bazılarında gerçeklerin dile getirildiğini ifade etti.

"Avrupa'ya baktığımız zaman, Rusya'ya karşı kendi gücünü hafife aldığını görüyoruz" diyen Kallas, Avrupa'nın çok daha özgüvenli bir tavır içinde olması gerektiğini belirtti. Washington ile Brüksel arasında çeşitli konularda her zaman görüş birliği olmadığını aktaran Kallas, "Fakat ben temel prensibin hala var olduğuna inanıyorum. Biz birbirimizin en önemli müttefiğiyiz ve birbirimize bağlı olmalıyız" dedi.

"Avrupa medeniyeti yok olma tehlikesi altında"

Beyaz Saray'ın tarafından Perşembe akşamı yayımlanan belgede, AB ve "diğer ulus üstü yapılar" denilerek işaret edilen Avrupa Konseyi gibi örgütler, ağır bir dille suçlanıyor.

"Avrupa medeniyetinin yok olma tehlikesi altında" olduğu öne sürülen belgede, bu kıtanın güvenilir bir müttefik olma statüsünü günün birinde kaybedebileceği savunuluyor. AB'nin antidemokratik olmakla itham edildiği belgede, "Avrupa'nın şu an izlediği rotanın düzeltilmesine ABD tarafından yardım edilmesi" gerektiği ifade ediliyor.

Washington'un "Ulusal Güvenlik Stratejisi" Avrupa'da çok sayıda siyasetçi tarafından sert bir dille eleştirildi. Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, X hesabından yayınladığı mesajında, belgede kullanılan dile normalde "Kremlin'deki tuhaf kafalarda rastlandığını" belirtti. Bildt ayrıca, içerik itibarıyla bu belgenin "Avrupa'daki aşırı sağcıların da sağında" konumlandığı görüşünü paylaştı.

"İttifakın arıza sebebi ABD'nin kendisi"

Eski Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Washington'un strateji belgesinden en çok Rusya'nın mutlu olacağını vurguladı. Moskova'nın yıllardır transatlantik ittifakı bozmaya çalıştığını dile getiren Karins, "Şimdi görünüyor ki, bu ittifakın en büyük arıza sebebi, üzücü bir şekilde ABD'nin kendisi" dedi.

Beyaz Saray'ın büyük tartışma yaratan strateji belgesinde ayrıca, Avrupalı hükümetler, "demokratik süreçlerin altını oymak" ve bu yolla, Avrupa'da yaşayanların çoğunluğunun Ukrayna'da barış sağlanması talebini boşa çıkarmakla itham ediliyor.

Ayrıca bazı NATO ülkelerinde, "uzun vadede halkın çoğunluğunun Avrupa kökenli olmayacağı" da bir eleştiri konusu olarak belgede yer alıyor.

Söz konusu belgeye dair AB'den, henüz görevdeki bir devlet ya da hükümet başkanı seviyesinden açıklama gelmedi. Siyasi uzmanlar bu suskunluğu, Avrupalı hükümetlerin ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırmak istememesine bağlıyor.

Reuters / ET,MUK