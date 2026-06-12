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Kim'den Putin'e "ikili ilişkileri güçlendirme" mesajı

Kim'den Putin'e 'ikili ilişkileri güçlendirme' mesajı
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Milli Günü dolayısıyla Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta Moskova yönetimine tam destek verdi. Kim, Rusya'nın iç ve dış politikalarını desteklemeyi sürdüreceklerini belirtirken, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçleneceğini vurguladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya Milli Günü dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektupta, Moskova yönetimine olan desteğini yineledi. Kim, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da güçleneceğini vurguladı.

PUTİN'E TEBRİK MEKTUBU GÖNDERDİ

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim Jong-un, Rusya'nın 1990 yılında egemenliğini ilan etmesini simgeleyen Rusya Milli Günü dolayısıyla Vladimir Putin'e bir tebrik mektubu gönderdi.

Mektubunda iki ülke arasındaki ilişkilerin güvene dayalı yeni bir döneme girdiğini belirten Kim, iş birliğinin geçen yıl imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde gelişmeye devam ettiğini ifade etti.

"RUSYA'YI TAM OLARAK DESTEKLİYORUZ"

Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yönelik tutumunun değişmeyeceğini vurgulayarak, "Rusya'nın yanında yer almak ve Moskova'nın iç ve dış politikalarını tam olarak desteklemek, Kuzey Kore'nin değişmez tutumudur" ifadelerini kullandı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ MESAJI

Kuzey Kore lideri, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileri taşıma isteğini dile getirirken, stratejik ortaklığın gelecekte de güçlenerek devam edeceği mesajını verdi.

Mektubun, Kuzey Kore'nin Moskova Büyükelçisi Sin Hong-chol tarafından Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkililerine iletildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıUmut Seda Çemen:

bu haberler okudukça şüpheleniyorum açıkçası böyle yakın ilişkiler vardır da gerçekten ne kadar devam eder bilemiyorum ama neyse işte birbirlerine destek verdiler sonuçta bunu nasıl algılayacağız ben emin değilim doğrusu

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Haber YorumlarıZafer Gulseven:

bu iki ülke arasındaki anlaşma ne kadar samimi olabilir bilmem. Ancak her devlet kendi çıkarlarını düşünür. Rusya'nın bu ilişkiye neden ihtiyacı olduğu önemli. Kuzey Kore de kendini güvende hissetmek istiyor. Uluslararası ilişkiler böyle işler.

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Haber YorumlarıSibel Kağıt:

ya bu kim de putin de birbirlerine mektup atıyo sanki 1800ler dönemindeyiz gibi ha kamu kaynaklarından yazılan bu mektuplar için kaç lira harcandı acaba onu merak ettim

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