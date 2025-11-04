Beyaz Eşya Bayisi Öznur K. Kredi Dolandırıcılığı İddiasıyla Gözaltına Alındı

BURSA'da beyaz eşya bayiliği yapan ve sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Öznur K., çok sayıda müşterisinin kimlik bilgileriyle kredi çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.

İznik ilçesinde, beyaz eşya firması işletmecisi olan Öznur K., iddiaya göre, müşterilerine 'beyaz eşya kredisi' adı altında finansman desteği sunacağı vaadiyle işlem yaptı. Ancak bu süreçte, müşterilerinin kimlik bilgilerini kullanıp bir finans kuruluşu üzerinden onların bilgisi dışında kredi başvurularında bulundu. Adlarına kredi çekildiğini fark edenler, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin izini sürüp Osmaneli'de bir adreste yakaladı. Sosyal medyada beyaz eşya kullanımıyla ilgili içerikleriyle tanınan Öznur K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelinin ifadesi doğrultusunda, olayın boyutunun netleşmesi için çalışmaların sürdüğü de belirtildi. Yetkililer, benzer durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.