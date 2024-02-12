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Beton mikseri hamile kadını ezerek öldürdü

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İstanbul Ataşehir'de caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile kadın, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Ataşehir'de beton mikseri caddedeki trafik ışıklarında mendil satan hamile kadını ezdi. Metrelerce sürüklenen kadın ve bebeği olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi alarak olay yerine gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken sürücü gözaltına alındı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Salim Baycan'ın kullandığı 34 ST 8951 plakalı beton mikseri, caddedeki trafik ışıklarında mendil satan Asya Sarmaşık'ı ezdi.

HAMİLE KADIN VE KARNINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜ

Kadına çarptığını fark eden sürücü, bir süre sonra durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, beton mikserinin ezdiği hamile kadın ve bebeğinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrasında olay yerine gelen kadının ailesi sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri caddede önlem alarak, olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

Beton mikseri hamile kadını ezdi, kadın ve bebeği hayatını kaybetti

HABERİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yapılan incelemenin ardından kadının ve bebeğinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sürücü Salim Baycan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayı gören motosiklet sürücüsü "Kırmızı ışık yanıyordu kadın burada mendil satmaya çalışıyordu. Mendil uzatırken kadın o sırada kamyonun önüne geldi." diye konuştu.

Beton mikseri hamile kadını ezdi, kadın ve bebeği hayatını kaybetti

"KIRMIZI IŞIK YANIYORMUŞ O ANDA"

Çevre sakinlerinden bir kişi ise, "Mendil satıyormuş kırmızı ışık yanıyormuş o sırada. Araçlar hareket ettiğinde şoför de hareket etmiş kadın da önüne atlamış" şeklinde konuştu. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adli Tıp Acil Durum Gözaltı Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

ağır vasıtların kapılarına kör noktalar olduğu yazılıyor bu büyük bir kusurdur bu araçlar insanların yoğun olduğu meskün mahale girerken ya bir önlem veya kılavuz alsın yada hiç girmesinler burada aracın yapısı itibarı ile araç ve sürücü kusurlu

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ASD:

MİKSER VE BUNUN GİBİ ARAÇLARIN ÖN VE ARKALARINA KAMERA VE SENSÖR ZORUNLULUĞU GETİRİLMELİ!!!

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