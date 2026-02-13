İstanbul-Beşiktaş'ta park yeri nedeniyle tartıştığı sürücüyü silahla öldürdü; yakınları saldırganı darbetti

BEŞİKTAŞ'ta park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdoğan Ş. (67), silahla Ferşat Tellioğlu'nu vurdu. Ağır yaralanan Tellioğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen kişinin yakınları ise saldırgan Erdoğan Ş.'yi darbederek ağır yaraladı. Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, 13 Şubat günü saat 11.05 sıralarında Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferşat Tellioğlu ile Erdoğan Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Ş., yanında bulunan silahla Ferşat Tellioğlu'na ateş etti. Silahla vurulan Tellioğlu kanlar içinde yere yığıldı. Olayın ardından Tellioğlu'nun yakınları olay yerine geldi. Yakınları, araç içinde bulunan Erdoğan Ş.'ye saldırdı. Otomobilin içinde darbedilen şüpheli, daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla uzun süre darbedildi. Bir süre yerde sürüklenen Erdoğan Ş., aldığı darbeler sonucu hareketsiz kaldı. Silah ve kavga seslerini duyanlardurumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ferşat Tellioğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erdoğan Ş.'nin ise olay sırasında darp sonucu ağır yaralandığı ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan iki şüpheli hakkında 'Kasten Yaralama' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Silahı kullanan E.Ş.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

OLAY ANI KAMERADA

Park nedeniyle çıkan kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Ferşat Tellioğlu'nun kaldırımda yaralı halde yerde yattığı, yakınlarının ise araç içinde bulunan Erdoğan Ş.'ye saldırdığı görülüyor. Araçtan çıkarılan Erdoğan Ş.'nin tekme ve yumruklarla darbedildiği, bir süre yerde sürüklendikten sonra hareketsiz kaldığı anlar görüntülerde yer alıyor.