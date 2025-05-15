Beşiktaş'ta Oto Galeriyi Kurşunlayan 15 Yaşındaki Çocuk Yakalandı

Beşiktaş'ta Oto Galeriyi Kurşunlayan 15 Yaşındaki Çocuk Yakalandı
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Beşiktaş Etiler'de bir oto galeriyi kurşunlayan 15 yaşındaki çocuk ve ona yardım eden iki şüpheli, polis tarafından yakalandı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi.

BEŞİKTAŞ Etiler'de haraç almak amacıyla oto galeriyi kurşunlayan 15 yaşındaki bir çocuk ve ona yardım eden 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin oto galeriyi kurşunladıkları anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Beşiktaş, Etiler'de bulunan lüks araçların satıldığı oto galerisi 22 Nisan Salı gecesi 02.10 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde 2 şüphelinin yürüyerek oto galerinin önüne geldiği, bir süre etrafı incelediği, içlerinden birinin oto galerisine kurşun yağdırdığı görüldü. Yapılan incelemede iş yerine 6 kurşun, galeride bulunan satılık otomobile ise 1 kurşun olmak üzere toplam 7 isabet olduğu görüldü.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi Esenyurt'a kadar takip etti. Burada bir otele girdikleri belirlenen şüphelilerin sürdürülen takibinde kimlikleri belirlendi. Başakşehir, Şişli, Avcılar ve Esenyurt'ta yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Şüphelilerden olayda silah kullanan 15 yaşındaki C.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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