Beşiktaş'ta eğlence mekanında silahlı saldırı: 3 yaralı

Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında istediği parça çalınmayan kişi içeridekilerle tartıştıktan sonra dışarıya çıktı. Bir süre sonra mekanın önüne gelen saldırgan, restoranın önündekilere ateş etti. Silahlı saldırıda 3 kişi yaralanırken saldırgan kaçtı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatırken saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTEDİĞİ ŞARKI ÇALMAYINCA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Nisbetiye Caddesi üzerinde saat 6.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanında Zeynel B. bir şarkı çalınmasını istedi. İsteği yerine getirilmeyince içeridekilerle tartışarak mekandan ayrıldı. Bir süre sonra yeniden mekanın önüne gelen Zeynel B. dışarıda bekleyenlerin üzerine ateşe etti. Açılan ateşte Ümit Y., Abdullah Ü. ve Cengiz A. yaralandı. Saldırgan ise hızla olay yerinden kaçtı.

3 KİŞİ YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Bir araç ise çekiciyle çekildi.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. Boş kovanları toplayan polis ekipleri çevre iş yerlerinde kırılan camları inceledi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Görüntülerde, Zeynel B.'nin yol üzerinde sohbet eden 3 kişinin üzerine elindeki silahla koştuğu görülüyor. Ardından şüpheli, elindeki silahla 2 kişiye ateş ettikten sonra yaya olarak olay yerinden hızla uzaklaşıyor. Yaralılar yere düşerken bir kişinin, şüphelinin peşinden koştuğu görülüyor.